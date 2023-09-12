هل يضحي الاتحاد بقفاز جروهي؟
التاريخ
9/12/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو وضع حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، ضمن الخيارات التي يمكن استبعاد أي منها من قائمة اللاعبين الأجانب، التي سيعتمدها قبل انتهاء فرصة اختيار اللاعبين الأجانب التي تنتهي بعد غد، وهو الأمر الذي أغضب الاتحاديين الذين يرون أن الحارس البرازيلي واحد من الركائزة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن المدرب بيّن للقائمين على النادي أن التعاقد مع الدولي السابق عبدالله المعيوف حل معضلة حراسة المرمى الاتحادية، وأنه ليس بحاجة لوجود حارس مرمى أجنبي، وأنه يرغب في الاستفادة من لاعب آخر في مركز آخر.
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