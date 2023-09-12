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هل يضحي الاتحاد بقفاز جروهي؟

9/12/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) بينت مصادر أن مدرب الاتحاد، البرتغالي نونو سانتو وضع حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي، ضمن الخيارات التي يمكن استبعاد أي منها من قائمة اللاعبين الأجانب، التي سيعتمدها قبل انتهاء فرصة اختيار اللاعبين الأجانب التي تنتهي بعد غد، وهو الأمر الذي أغضب الاتحاديين الذين يرون أن الحارس البرازيلي واحد من الركائزة الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، إلا أن المدرب بيّن للقائمين على النادي أن التعاقد مع الدولي السابق عبدالله المعيوف حل معضلة حراسة المرمى الاتحادية، وأنه ليس بحاجة لوجود حارس مرمى أجنبي، وأنه يرغب في الاستفادة من لاعب آخر في مركز آخر.

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