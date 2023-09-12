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ميركاتو هزيل يقود الليث للمجهول

9/12/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) منيت جماهير الشباب بصدمة كبيرة بعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، بسبب عدم إجراء الفريق تعاقدات كبيرة تواكب ميركاتو بقية الأندية بدوري روشن السعودي للمحترفين.
وعاش الشباب وضعا إداريا صعبا للغاية منذ بداية الموسم الحالي، فتعقدت أموره، حتى دخل في أزمة غير مسبوقة، أخرته عن تدعيم صفوفه حتى الرمق الأخير من الميركاتو الصيفي بالمملكة، الذي انتهى رسميا مع آخر ساعات الخميس الماضي.
غياب الاستقرار
بعد رحيل خالد البلطان انتخب خالد الثنيان رئيسا، غير أن النادي لم يعرف معنى الاستقرار، وضرب الخلاف أروقة الإدارة، لا سيما بعد صفقة حسان تمبكتي الجدلية.
وانفرد رئيس النادي بقرار بيع عقد مدافع الليث، الدولي حسان تمبكتي للهلال، مما فجر موجة غضب كبيرة بين أعضاء مجلس الإدارة انتهت باستقالة 4 منهم.
وتدخلت وزارة الرياضة، وحلت الإدارة، ثم كلفت خليف الهويشان بتسيير شؤون النادي، قبل أقل من شهر على نهاية سوق الانتقالات.
ميركاتو هزيل
في ظل التخبط الإداري الذي مر به الشباب، لم ترتق تعاقداته لتطلعات الجماهير، وفشلت الإدارة في ملف التعاقدات، وأخفقت تماما في تسيير المفاوضات مع غالبية أهدافها خلال الميركاتو، على غرار نجم الزمالك المصري أحمد مصطفى ((زيزو))، و نجم إيفرتون الإنجليزي الجامايكي ديماراي جراي الذي انتهى به المطاف في الاتفاق.
واكتفى الشباب خلال الساعات الأخيرة من الميركاتو بصفقتي البلجيكي يانيك كاراسكو قادما من أتلتيكو مدريد، والمغربي رومان سايس معارا من السد القطري، والتي سبقهما التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار، والسنغالي يحيى ديالو، ومحليا تعاقد مع نواف الصعدي قادما من أبها، و تمت إعارة لاعبي الهلال عبدالله رديف و حمد اليامي ضمن صفقة انتقال تمبكتي.
مصير مجهول
أغلق باب الانتقالات الصيفية بحسرة كبيرة تعتصر قلوب جماهير الليث الذين لم يتخيلوا التقلبات المفاجئة التي وضعت الموسم بأكمله على المحك.
وأقال الشباب المدرب الهولندي مارسيل كايزر، بعدما دفع بالفريق مبكرا إلى نفق مظلم على صعيد النتائج، مما يعني أن الفريق سيحتاج للكفاح بقوة حتى ينجو من البداية المتعثرة.
- الثنيان نثر الخلاف في أروقة الليث
- الاستقالات أطاحت بالإدارة المنتخبة
- فشل ذريع في المفاوضات الأجنبية
- 4 صفقات أجنبية أبرمها النادي صيفا
- هلاليان دعما الشباب ضمن صفقة تمبكتي
- الصعدي الصفقة المحلية الوحيدة التي أبرمتها الإدارة

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