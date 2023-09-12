حديقة حيوان متخصصة في جدة
التاريخ
9/12/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) علمت ((الوطن)) أن هناك توجها من أمانة جدة، لإنشاء حديقة حيوان جديدة في محافظة جدة قريبا، بعد أن طال انتظار سكان العروس سنوات عدة، منذ أن أغلقت أشهر حديقة حيوان، كانت تسمى حديقة الأنعام الجميلة، غرب الخط الدائري في نهاية طريق التحلية، التي كانت على مساحة 16 ألف متر مربع.
وأغلقت حديقة الأنعام في 2007، لأسباب عدة، منها شكاوى من أهالي الحي بسبب موقع الحديقة الذي يسهم في انبعاث الروائح الكريهة، وانتشار البعوض الناقل لحمى الضنك نتيجة قيام العمالة داخل الحديقة بسلوكيات خاطئة في أثناء تنظيف أحواض الحيوانات، مما أدى لتجمع المياه الراكدة داخل الأحواض، وأسهم ذلك في جذب البعوض، إلى جانب أن موقع الحديقة الكائن ضمن العقارات المنزوعة لمصلحة مشروع قطار الحرمين كان أحد سباب الإغلاق والهدم.
وتعد جنغل لاند من أشهر الحدائق الموجودة بالمنطقة، بعدما تم افتتاحها 1999، إذ يتوافر فيها 1000 نوع من الحيوانات البرية، و200 نوع من الطيور النادرة في منطقة مغلقة على مساحة 8 آلاف متر. لكن بُعد مكانها على طريق عسفان يمثل صعوبة أمام الزوار، على الرغم من أنها تعد أكبر حديقة حيوانات في المملكة.
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