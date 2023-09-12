Wednesday, 13 September 2023 07:12 GMT

حديقة حيوان متخصصة في جدة

9/12/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) علمت ((الوطن)) أن هناك توجها من أمانة جدة، لإنشاء حديقة حيوان جديدة في محافظة جدة قريبا، بعد أن طال انتظار سكان العروس سنوات عدة، منذ أن أغلقت أشهر حديقة حيوان، كانت تسمى حديقة الأنعام الجميلة، غرب الخط الدائري في نهاية طريق التحلية، التي كانت على مساحة 16 ألف متر مربع.
وأغلقت حديقة الأنعام في 2007، لأسباب عدة، منها شكاوى من أهالي الحي بسبب موقع الحديقة الذي يسهم في انبعاث الروائح الكريهة، وانتشار البعوض الناقل لحمى الضنك نتيجة قيام العمالة داخل الحديقة بسلوكيات خاطئة في أثناء تنظيف أحواض الحيوانات، مما أدى لتجمع المياه الراكدة داخل الأحواض، وأسهم ذلك في جذب البعوض، إلى جانب أن موقع الحديقة الكائن ضمن العقارات المنزوعة لمصلحة مشروع قطار الحرمين كان أحد سباب الإغلاق والهدم.
وتعد جنغل لاند من أشهر الحدائق الموجودة بالمنطقة، بعدما تم افتتاحها 1999، إذ يتوافر فيها 1000 نوع من الحيوانات البرية، و200 نوع من الطيور النادرة في منطقة مغلقة على مساحة 8 آلاف متر. لكن بُعد مكانها على طريق عسفان يمثل صعوبة أمام الزوار، على الرغم من أنها تعد أكبر حديقة حيوانات في المملكة.

MENAFN12092023000089011017ID1107057758

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث