سيول وانقطاعات للطرق والكهرباء في جازان
التاريخ
9/12/2023 11:15:01 PM
| هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، على معظم مناطق المملكة، أمس، بينما تترقب مناطق الجنوب خاصة مواصلة استقبال غزارة الأمطار للعام الثاني على التوالي، إلى جانب رفع جاهزية السدود التخزينية لمياه الأمطار، في وقت فاقت فيه كميات الأمطار المسجلة على منطقة جازان كميات أمطار 10 مناطق مجتمعة، وسجلت 5 مناطق أقل المناطق في كميات الأمطار المرصودة العام الماضي.
وتعرضت منطقة جازان لأمطار غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، تركزت شدتها على مركز ريم شمال محافظة الدرب، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وجريان سيول شعب وادي فيشان، التي قطعت الطريق على الأهالي، وحالت دون دخول القرى، في ظل وجود مطالبات متكررة بإنشاء عبارة في الموقع، وتساقطت لوحات إعلانية ومظلات على سيارات نتيجة العواصف التي صاحبت الأمطار.
6% نمو
كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي نمو السدود المنفذة والسعة التخزينية 6%، إذ بلغ إجمالي السدود المنفذة 559 سدا منفذا مقابل 355 سدا منفذا في 2021، وبلغت السعة التخزينية للسدود 2.462.316.389 م3 مقابل 2.454.854.428 م3 في 2021، وتصدرت عسير إجمالي السدود المنفذة بإجمالي 121 سدا منفذا بـ22%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 114 سدا منفذا بـ22%، ومكة المكرمة ثالثا بإجمالي 78 سدا منفذا بـ14%، والباحة رابعا بإجمالي 54 سدا منفذا بـ10%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 42 سدا منفذا بـ8%
الأكثر أمطارا
استحوذت منطقة جازان على النصيب الأكبر من كميات الأمطار المسجلة في محطات الرصد، حيث بلغ متوسط الهاطل المطري 214.68 ملم، وحلت الباحة ثانيا بـ198.22 ملم، وعسير ثالثا بـ161.58 ملم، ومكة المكرمة رابعا بـ117.66 ملم، والمدينة المنورة خامسا بـ75.88 ملم. بينما سجلت الشرقية أقل مناطق أمطارا بـ32.95 ملم، والجوف ثانيا بـ34.19 ملم، والرياض ثالثا بـ34.62 ملم، والقصيم رابعا بـ41.30 ملم، وتبوك خامسا بـ43.21 ملم.
%37 تخزين مكة
تصدرت مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة سعة تخزينية للسدود بـ37%، وحلت عسير ثانيا بـ24%، وجازان ثالثا بـ13%، والمدينة المنورة رابعا بـ6%، والباحة خامسا بـ4%.
الأكثر أمطارا
جازان: 214.68 ملم
الباحة: 198.22 ملم
عسير: 161.58 ملم
مكة: 117.58 ملم
المدينة: 75.88 ملم
أكثر سدود منفذة
عسير: 22%
الرياض: 20%
مكة: 14%
الباحة: 10%
المدينة: 8%
الأكثر سعة تخزينية
مكة: 37%
عسير: 24%
جازان: 13%
المدينة: 6%
الباحة: 4%
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