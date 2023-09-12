سيول وانقطاعات للطرق والكهرباء في جازان

هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية، على معظم مناطق المملكة، أمس، بينما تترقب مناطق الجنوب خاصة مواصلة استقبال غزارة الأمطار للعام الثاني على التوالي، إلى جانب رفع جاهزية السدود التخزينية لمياه الأمطار، في وقت فاقت فيه كميات الأمطار المسجلة على منطقة جازان كميات أمطار 10 مناطق مجتمعة، وسجلت 5 مناطق أقل المناطق في كميات الأمطار المرصودة العام الماضي.

وتعرضت منطقة جازان لأمطار غزيرة إلى متوسطة، مصحوبة بزوابع رعدية ورياح شديدة، تركزت شدتها على مركز ريم شمال محافظة الدرب، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وجريان سيول شعب وادي فيشان، التي قطعت الطريق على الأهالي، وحالت دون دخول القرى، في ظل وجود مطالبات متكررة بإنشاء عبارة في الموقع، وتساقطت لوحات إعلانية ومظلات على سيارات نتيجة العواصف التي صاحبت الأمطار.

6% نمو

كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي نمو السدود المنفذة والسعة التخزينية 6%، إذ بلغ إجمالي السدود المنفذة 559 سدا منفذا مقابل 355 سدا منفذا في 2021، وبلغت السعة التخزينية للسدود 2.462.316.389 م3 مقابل 2.454.854.428 م3 في 2021، وتصدرت عسير إجمالي السدود المنفذة بإجمالي 121 سدا منفذا بـ22%، وحلت الرياض ثانيا بإجمالي 114 سدا منفذا بـ22%، ومكة المكرمة ثالثا بإجمالي 78 سدا منفذا بـ14%، والباحة رابعا بإجمالي 54 سدا منفذا بـ10%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 42 سدا منفذا بـ8%

الأكثر أمطارا

استحوذت منطقة جازان على النصيب الأكبر من كميات الأمطار المسجلة في محطات الرصد، حيث بلغ متوسط الهاطل المطري 214.68 ملم، وحلت الباحة ثانيا بـ198.22 ملم، وعسير ثالثا بـ161.58 ملم، ومكة المكرمة رابعا بـ117.66 ملم، والمدينة المنورة خامسا بـ75.88 ملم. بينما سجلت الشرقية أقل مناطق أمطارا بـ32.95 ملم، والجوف ثانيا بـ34.19 ملم، والرياض ثالثا بـ34.62 ملم، والقصيم رابعا بـ41.30 ملم، وتبوك خامسا بـ43.21 ملم.

%37 تخزين مكة

تصدرت مكة المكرمة أكثر مناطق المملكة سعة تخزينية للسدود بـ37%، وحلت عسير ثانيا بـ24%، وجازان ثالثا بـ13%، والمدينة المنورة رابعا بـ6%، والباحة خامسا بـ4%.

الأكثر أمطارا

جازان: 214.68 ملم

الباحة: 198.22 ملم

عسير: 161.58 ملم

مكة: 117.58 ملم

المدينة: 75.88 ملم

أكثر سدود منفذة

عسير: 22%

الرياض: 20%

مكة: 14%

الباحة: 10%

المدينة: 8%

الأكثر سعة تخزينية

مكة: 37%

عسير: 24%

جازان: 13%

المدينة: 6%

الباحة: 4%