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ضعف البنية التحتية ساعد في ارتفاع ضحايا ليبيا

9/12/2023 11:15:01 PM
(MENAFN- Al Watan) يشير الموت والدمار المذهلان اللذان أحدثتهما عاصفة البحر الأبيض المتوسط ​​((دانيال)) في شمال شرق ليبيا إلى شدة العاصفة وضعف البنية التحتية في العديد من المناطق التي مزقتها الفوضى لأكثر من عقد من الزمان، ووصلت المساعدة الخارجية إلى المدينة الساحلية التي يبلغ عدد سكانها حوالي 89 ألف نسمة ((درنة))، بعد أكثر من 36 ساعة من وقوع الكارثة. حيث تسببت ​​((دانيال)) في فيضانات مدمرة، وكسرت السدود وجرفت أحياءها ودمرت العديد من الطرق، واكتشف عمال الطوارئ مئات الجثث في حطام درنة، ويخشى أن يرتفع عدد القتلى مع الإبلاغ عن أن 10000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
أمطار هائلة
وغالبًا ما تحدث الفيضانات في ليبيا خلال موسم الأمطار، ولكن نادرًا ما يحدث هذا القدر من الدمار. وكان السؤال الرئيسي هو كيف تمكنت الأمطار من اختراق السدين خارج درنة - سواء بسبب سوء الصيانة أو بسبب كمية الأمطار الهائلة.
وقال كارستن هوستين، عالم المناخ والأرصاد الجوية بجامعة لايبزيغ، في بيان له، إن دانييل ألقى 440 ملم (15.7 بوصة) من الأمطار على شرق ليبيا في وقت قصير.
وقال: ((ربما لم تتمكن البنية التحتية من التكيف، مما أدى إلى انهيار السد))، مضيفًا أن الارتفاعات الناجمة عن النشاط البشري في درجات حرارة سطح الماء من المحتمل أن تزيد من شدة العاصفة.
حيث أهملت السلطات المحلية درنة لسنوات. ((حتى جانب الصيانة كان غائباً بكل بساطة. وقال جلال حرشاوي، الزميل المشارك المتخصص في ليبيا في المعهد الملكي للخدمات المتحدة لدراسات الدفاع والأمن ومقره لندن: إن كل شيء ظل يتأخر.
عدد أكبر
وأظهرت لقطات مصورة عشرات الجثث مغطاة بالبطانيات في ساحة أحد المستشفيات. وأظهرت صورة أخرى مقبرة جماعية مكدسة بالجثث. وقال وزير الصحة في شرق ليبيا إنه تم جمع أكثر من 1000 جثة، بما في ذلك 700 على الأقل تم دفنها حتى الآن. وقدرت هيئة الإسعاف في درنة عدد القتلى الحالي بـ 2300.
لكن تامر رمضان، مبعوث الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ليبيا، قال إن من المرجح أن يكون عدد الضحايا أكبر، بالآلاف. وقال في مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف عبر الفيديو من تونس إن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص ما زالوا في عداد المفقودين.
و إن الوضع في ليبيا ((مدمر مثل الوضع في المغرب))، في إشارة إلى الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة مراكش مساء الجمعة.

انهيار السدود
ووقع الدمار في درنة وأجزاء أخرى من شرق ليبيا مساء الأحد. وبينما ضربت العاصفة الساحل، قال سكان درنة إنهم سمعوا انفجارات مدوية وأدركوا أن السدود خارج المدينة انهارت. واندلعت فيضانات مفاجئة في وادي درنة، وهو نهر يمتد من الجبال عبر المدينة إلى البحر.
وأظهرت مقاطع فيديو نشرها السكان على الإنترنت مساحات كبيرة من الطين والحطام، حيث جرفت المياه الهائجة الأحياء على ضفتي النهر. والمباني السكنية متعددة الطوابق التي كانت في السابق بعيدة عن النهر، تمزقت واجهاتها وأنهارت الأرضيات الخرسانية. وتركت السيارات التي رفعها الفيضان ملقاة فوق بعضها البعض.
وقام المستجيبون المحليون للطوارئ، بما في ذلك القوات والعاملون الحكوميون والمتطوعون والسكان، بالحفر بين الأنقاض بحثًا عن القتلى. كما استخدموا قوارب مطاطية لانتشال الجثث من الماء.
وقال وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل إنه يعتقد أن العديد من الجثث محاصرة تحت الأنقاض أو جرفتها الأمواج إلى البحر الأبيض المتوسط.

الإمدادات الطبية
وأرسلت حكومة غرب ليبيا ومقرها طرابلس طائرة تحمل 14 طنا من الإمدادات الطبية والعاملين الصحيين إلى بنغازي.
كما وصلت إلى بنغازي طائرة تقل مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ من مصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
ولم يتضح مدى السرعة التي يمكن بها نقل المساعدات إلى درنة، على بعد 250 كيلومترا شرق بنغازي، نظرا للظروف على الأرض. ودعا أحمد أمدور، مسؤول بلدية درنة، إلى إنشاء ممر بحري لتوصيل المساعدات والمعدات.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن الولايات المتحدة تنسق مع الأمم المتحدة والسلطات المحلية لتقييم أفضل السبل لاستهداف المساعدة الأمريكية الرسمية.
وقررت الجزائر، بتكليف من رئـيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إرسال مساعدات إنسـانية واستعجالية إلى ليبيا.
وسيتم إرسال المساعدات الإنسانية الهامة إلى ليبيا عن طريق جسر جوي مُكوّن من 8 طائرات تابعة للجيش الوطني الشعبي.
كارثة مأساوية
ووصفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس الوضع في ليبيا بأنه ((كارثة مأساوية)).
وفي الوقت نفسه، لفتت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إلى اختفاء ((أحياء بأكملها)) في درنة حيث ((جرفت المياه سكانها بعد انهيار سدين قديمين، ما جعل الوضع كارثيا وخارجا عن السيطرة)).

العاصفة دانيال:
ضربت مناطق أخرى في شرق ليبيا، بما في ذلك مدينة البيضاء
غمرت المياه المركز الطبي في البيضاء، وهو المستشفى الرئيسي، وتم إجلاء المرضى
نزحت مئات الأسر ولجأت إلى المدارس والمباني الحكومية الأخرى في بنغازي وأماكن أخرى في شرق ليبيا.
ومن بين المدن الأخرى التي عانت منها هي سوسة والمرج وشحات، بحسب الحكومة

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