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تحركات لإسقاط أبو علي الحاكم

9/12/2023 11:15:00 PM
(MENAFN- Al Watan) تزايدت الصراعات والتخبط بين صفوف القيادات الحوثية، وكشف مصدر عسكري يمني أن هناك غليان كبير في صفوف ما يسمى المخابرات الحوثية، التي يقودها شكليا أبو علي الحاكم، وعدد 4 من أوجه التحديات التي تواجهه، ومنها خلاف خفي بينه وبين القيادي محمد علي الحوثي، الذي أظهر اعتراضه على تعيين أبو علي الحاكم برتبة لواء في الاستخبارات، وبعد ذلك تمت ترضية محمد علي بتعيينه عضوا في المجلس السياسي، ولم يكن مرضيا له.
ويضيف أن مخابرات الحوثيين وسط صراعات قوية خاصة مع هروب الكثير منهم من مواقعهم، وأن الفترات القريبة القادمة ستشهد أحداثا كبيرة.
مراحل التحدي
أشار المصدر إلى بدء مراحل أخرى تهدد أبو علي الحاكم بعد الخلاف القائم بينه وبين محمد الحوثي، وهي من جهات متعددة أولها أصحاب الثأر، وهم مواطنون لديهم حقوق قديمة كان أبو علي الحاكم مسجونا على إثرها قبل الانقلاب على السلطة، ويطالب أصحاب الحقوق بتصفيته خاصة وأن منها قضايا وجرائم قتل.
ثانيا يواجه الحاكم تهديدات من بعض القيادات العسكرية بقطاع ما يسمى الاستخبارات الحوثية، حيث ينتقدون قرارات تصدر ضدهم باسمه وتوقيعه، وهناك جانب آخر من الموظفين بالمخابرات يرى عدم أهلية أبو علي الحاكم لقيادتهم ومنحه رتبة عليا دون أحقية، وأن الجميع يتفقون ويدركون أن أبو علي الحاكم الذي منح رتبة لواء رئيسا للاستخبارات الحوثية بعد الانقلاب على السلطة، لم يسبق له العمل بأي قطاع أمني أو عسكري، ولا يفقه في العلوم العسكرية ومجالاتها، وأن من يدير العمليات الاستخباراتية للحوثيين هم عصابات إيرانية لبنانية، وتم وضعه في هذا المنصب شكليا فقط.
تنسيق الاتصالات
وأكد المصدر أن أبو علي الحاكم، ما هو إلا أداة اتصالية، فهو يقوم بالربط والتنسيق بين بعض القيادات المتطرفة الإيرانية واليمنيين، سواء المراد التعاون معهم أو الأشخاص المستهدفين، وهو أشبه بالمخبر السري المتعاون ضد اليمن، وأضاف أن هناك مواطنين فقدوا أقاربهم بسبب انتقامات أبو علي الحاكم، والذي كان يقوم بتقديم أسماء بعض المشايخ والإعلاميين والضباط والمناهضين للحوثيين والإيرانيين، وتم التخلص من الكثير منهم، والكثير من اليمنيين يعلمون أن أغلب المجرمين الذين نفذوا التوجيهات والتوصيات المنقولة عن أبو علي الحاكم يحظون بحماية خاصة في صنعاء.
وأشار إلى أن أبو علي الحاكم يظهر مباشرة لتهدئة القبائل بعد أي عملية قتل لإشعارهم بإحضار القاتل وسجنه ومعاقبته، بينما الحقيقة هي حمايته والدفاع عنه. أوجه تهدد أبو علي الحاكم:
الخلاف مع القيادي محمد الحوثي الذي أظهر اعتراضه على تعيينه
أصحاب الثأرو، وهم مواطنون لديهم حقوق قديمة كان مسجونا على إثرها
تهديدات من بعض القيادات العسكرية الذين ينتقدون قرارات تصدر ضدهم باسمه وتوقيعه
موظفون بالمخابرات يرون عدم أهليته لقيادتهم ومنحه رتبة عليا دون أحقية

MENAFN12092023000089011017ID1107057755

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