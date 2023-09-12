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“الداخلية” تصدر قراراً تنفيذياً لقرار الحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد

9/12/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) أصدرت وزارة الداخلية، قراراً تنفيذياً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023)، بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم العمل به، اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري.


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