“الداخلية” تصدر قراراً تنفيذياً لقرار الحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد
التاريخ
9/12/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
أصدرت وزارة الداخلية، قراراً تنفيذياً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3326 لسنة 2023)، بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد، وكذا تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية، طبقاً للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية، ووفقاً للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه سيتم العمل به، اعتباراً من 16 سبتمبر الجاري.
أ ش أ
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