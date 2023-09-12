((أكتيس)) تتفق مع ((السيادى)) على شراء محطة جبل الزيت بقيمة 350 مليون دولار
التاريخ
9/12/2023 11:14:50 PM
(MENAFN- Al-BoNews) مصادر: الشركة أنهت الفحص الحصرى.. والتنفيذ مطلع الشهر المقبل
اتفقت شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر مع صندوق مصر السيادى على شراء محطة جبل الزيت بقمية تصل إلى 350 مليون دولار.
وقالت مصادر مطلعة ل((البورصة))، إن الجانبين اتفقا على أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 350 مليون دولار بدلاً من 300 مليون دولار كانت معروضة فى البداية.
وأضافت المصادر، أن الاتفاق جاء بعد ما أنهت“أكتيس” الفحص النافى للجهالة الذى استمر على مدار شهرين، وبعدما حصلت على موافقة الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة على الصفقة، على أن يتم التنفيذ النهائى مطلع الشهر المقبل.
وسمح صندوق مصر السيادى للمستثمر صاحب العرض الأفضل بفترة حصرية مدتها 60 يوما للبدء فى الدخول غرف البيانات الخاصة بالصفقة والبدء فى إجراءات الفحص النافى للجهالة، كما تواصل الصندوق مع بعض من كبار المستشارين الفنيين لتكليفهم بإجراء تقييم محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، على أن يشمل نطاق عمل المستشار تقييم العرض المالى النهائى المقدم من قبل المستثمر، وفقًا لوثيقة الطروحات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الثلاثاء، إن مصر توصلت لاتفاق مبدئى لبيع محطة رياح ((جبل الزيت))، بعدما قد تلقت 5 عروض لمحطة الرياح، متوقعة أن يتم إنهاء الصفقة خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ورفضت الكشف عن أى تفاصيل إضافية بشأن المستثمر أو أى تفاصيل أخرى.
وتم طرح المحطة للبيع أبريل من العام الحالى، بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين المهتمين بالمشروع، وطلب تقديم العروض على أساس المعطيات المحددة“سعر تعريفة طاقة 2.4 سنت أمريكى لكل كيلو وات فى الساعة، مع دفع 25% منها بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى حق انتفاع الأرض”.
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