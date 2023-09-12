



اتفقت شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر مع صندوق مصر السيادى على شراء محطة جبل الزيت بقمية تصل إلى 350 مليون دولار.

وقالت مصادر مطلعة ل((البورصة))، إن الجانبين اتفقا على أن تبلغ قيمة الصفقة نحو 350 مليون دولار بدلاً من 300 مليون دولار كانت معروضة فى البداية.

وأضافت المصادر، أن الاتفاق جاء بعد ما أنهت“أكتيس” الفحص النافى للجهالة الذى استمر على مدار شهرين، وبعدما حصلت على موافقة الهيئة العامة للطاقة الجديدة والمتجددة على الصفقة، على أن يتم التنفيذ النهائى مطلع الشهر المقبل.

وسمح صندوق مصر السيادى للمستثمر صاحب العرض الأفضل بفترة حصرية مدتها 60 يوما للبدء فى الدخول غرف البيانات الخاصة بالصفقة والبدء فى إجراءات الفحص النافى للجهالة، كما تواصل الصندوق مع بعض من كبار المستشارين الفنيين لتكليفهم بإجراء تقييم محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت، على أن يشمل نطاق عمل المستشار تقييم العرض المالى النهائى المقدم من قبل المستثمر، وفقًا لوثيقة الطروحات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى مقابلة مع تلفزيون بلومبرج أمس الثلاثاء، إن مصر توصلت لاتفاق مبدئى لبيع محطة رياح ((جبل الزيت))، بعدما قد تلقت 5 عروض لمحطة الرياح، متوقعة أن يتم إنهاء الصفقة خلال أكتوبر أو نوفمبر المقبلين، ورفضت الكشف عن أى تفاصيل إضافية بشأن المستثمر أو أى تفاصيل أخرى.

وتم طرح المحطة للبيع أبريل من العام الحالى، بعد أن تم تشكيل لجنة مشتركة بين صندوق مصر السيادى ووزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة للتفاوض مع المستثمرين المهتمين بالمشروع، وطلب تقديم العروض على أساس المعطيات المحددة“سعر تعريفة طاقة 2.4 سنت أمريكى لكل كيلو وات فى الساعة، مع دفع 25% منها بالجنيه المصرى، بالإضافة إلى حق انتفاع الأرض”.