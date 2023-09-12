مصادر: الصناديق الخليجية ملتزمة باحتجاز أرباحها من الشركات المصرية 3 سنوات
التاريخ
9/12/2023 11:14:48 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
علمت ((البورصة))، أن الحكومة اتفقت مع الصناديق السيادية الخليجية التى استثمرت بالشركات المصرية على بقاء أرباحهم من تلك الشركات فى مصر لمدة 3 سنوات.
وقالت مصادر، على صلة وثيقة بملف استثمارات الصناديق الخليجية فى مصر، إن الاتفاقات تضمنت أيضًا ضمان البنك المركزى المصرى السيولة الدولارية اللازمة لتحويل أرباح الصناديق بعد مرور السنوات الثلاث.
وأضافت المصادر، أن الاتفاق جاء ضمن اتفاقيات ضمانات الاستثمار التى وقعتها الحكومة مع ((أبوظبى التنموية القابضة))، و((صندوق الاستثمارات العامة السعودي)) أبرز المستثمرين فى الشركات المصرية.
وأوضحت، أن هذا يأتى إلى جانب التعهد الذى قدمته الحكومة لشركة“أبوظبى القابضة” بضمان قيمة استثمار الشركة فى 3 شركات مصرية وعائد سنوى بنسبة 8% لمدة أربع سنوات من تاريخ تمويل الصفقة يساوى القيمة التى دفعتها ((أبوظبى القابضة))، وفقًا لما قالته مصادر لـ((البورصة)) نهاية أغسطس الماضى.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضى أن ((أبوظبى القابضة)) ستستثمر 800 مليون دولار للاستحواذ على حصص فى 3 شركات حكومية هى ((الحفر الوطنية))، و((إيلاب))، و((إيثيدكو)).
وفى أغسطس 2022، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى ((PIF))، على حصص فى أكبر 4 شركات مصرية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار.
وتضمنت قائمة الشركات المستحوذ عليها شركة ((إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية))، وشركة ((أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وشركة ((الإسكندرية لتداول الحاويات)).
وفى أبريل من العام نفسه، استحوذت ((شركة أبوظبى القابضة)) على أسهم بقيمة 1.85 مليار دولار مملوكة للحكومة المصرية، فى خمس شركات مدرجة فى البورصة المصرية.
MENAFN12092023000202011048ID1107057751
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.