وقالت مصادر، على صلة وثيقة بملف استثمارات الصناديق الخليجية فى مصر، إن الاتفاقات تضمنت أيضًا ضمان البنك المركزى المصرى السيولة الدولارية اللازمة لتحويل أرباح الصناديق بعد مرور السنوات الثلاث.

وأضافت المصادر، أن الاتفاق جاء ضمن اتفاقيات ضمانات الاستثمار التى وقعتها الحكومة مع ((أبوظبى التنموية القابضة))، و((صندوق الاستثمارات العامة السعودي)) أبرز المستثمرين فى الشركات المصرية.

وأوضحت، أن هذا يأتى إلى جانب التعهد الذى قدمته الحكومة لشركة“أبوظبى القابضة” بضمان قيمة استثمار الشركة فى 3 شركات مصرية وعائد سنوى بنسبة 8% لمدة أربع سنوات من تاريخ تمويل الصفقة يساوى القيمة التى دفعتها ((أبوظبى القابضة))، وفقًا لما قالته مصادر لـ((البورصة)) نهاية أغسطس الماضى.

وأعلنت الحكومة الشهر الماضى أن ((أبوظبى القابضة)) ستستثمر 800 مليون دولار للاستحواذ على حصص فى 3 شركات حكومية هى ((الحفر الوطنية))، و((إيلاب))، و((إيثيدكو)).

وفى أغسطس 2022، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودى ((PIF))، على حصص فى أكبر 4 شركات مصرية بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار دولار.

وتضمنت قائمة الشركات المستحوذ عليها شركة ((إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية))، وشركة ((أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وشركة ((الإسكندرية لتداول الحاويات)).

وفى أبريل من العام نفسه، استحوذت ((شركة أبوظبى القابضة)) على أسهم بقيمة 1.85 مليار دولار مملوكة للحكومة المصرية، فى خمس شركات مدرجة فى البورصة المصرية.