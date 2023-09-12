جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالعاملين بمديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها في حضور نائب المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والسكرتير العام المساعد للمحافظة المهندس سامي معجل والمستشار العسكري للمحافظة، ووكيل وزارة الطب البيطري الدكتور إبراهيم محمد متولي وذلك بقاعة الاجتماعات بمديرية الطب البيطري.

وأكد المحافظ أن الدولة تسير بخطى متسارعة نحو تحقيق التنمية المنشودة من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية في كافة القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين مشيراً إلى أن شهر سبتمبر الحالي يشهد افتتاح 93 مشروع بتكلفة 4 مليارات و600 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ أن الهدف من اللقاء هو استعراض مجهودات قطاع الطب البيطري في الفترة من 2014 وصولاً لعام 2023 للنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة بجانب المجهودات المبذولة في مراقبة الأسواق والأغذية ورفع كفاءة وتطوير المنشآت الخدمية بذلك القطاع الحيوي والهام ليعرف كلا منا ما تحقق في القطاع الذي يعمل به معربا عن شكره للجميع علي الجهد المبذول خلال الفترة الماضية من خلال تنفيذ مشروعات كبرى شملت التأمين على الماشية وتنظيم القوافل البيطرية بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة لتوقيع الكشف على الحيوانات وتقديم اللقاحات اللازمة للوقاية من الأمراض وتوفير كوب حليب آمن للمواطنين بتكلفة تخطت مليارات الجنيهات بخلاف تنظيم حملات مشتركة مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق والأغذية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

كما استعرض المحافظ حجم العمل المبذول في قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والتموين والتعليم مطالباً الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة كل قطاع خدمي على حده وعقد لقاءات موسعة مع العاملين به لاستعراض مجهودات عملهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية إبراز كل منا دوره في العمل الخدمي ليشعر المواطن بحجم ما يتحقق من إنجاز غير مسبوق على أرض الوطن.

وقال المحافظ إن المحافظة تصدرت محافظات الجمهورية لهذا العام في إنتاج وتوريد محصول القمح واستطاعت أن تتغلب على الفاقد من خلال تطوير منظومة التخزين بالتوسع في إنشاء الصوامع قائلاً إن لدينا 9 صوامع قمح تعمل بطاقه استيعابية 800 ألف طن.

وخلال اللقاء استعرض وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إنجازات المديرية خلال الفترة من 2014 حتي 2023 وتمت الإشارة إلي أنه تم تنفيذ الآتي:

– قدمت إدارة الرعاية والعلاج العلاج لـ 4 ملايين و847 ألفا و788 حيوانا من أمراض الطفيليات الداخلية و101 ألف و646 حيوانا من الأمراض الجلدية وإجراء الجراحات اللازمة لـ 85 ألفا و298 حيوانا و552 ألفا و739 حيوانا من الأمراض الباطنية بالإضافة إلى المشاركة في 136 قافلة علاجية لتقديم العلاج اللازم للحيوانات.

– الانتهاء من تنفيذ 39 مشروعا ما بين أنشاء وإحلال كلي وجزئي ورفع كفاءة للمنشآت الخدمية البيطرية بتكلفة مليار و828 مليونا و573 ألفا و918 جنيها.

– قامت إدارة الوقاية بتحصين 5 ملايين و747 ألفا و269 حيوانا ضد الحمي القلاعية و5 ملايين و362 ألفا و81 حيوانا ضد مرض الوادي المتصدع و665 ألفا و81 حيوانا ضد مرض جدري الأغنام و504 آلاف و291 حيوانا ضد مرض التسمم الدموي ومليون و573 ألفا و506 حيوانات ضد مرض الجلد العقدي و361 ألفا و419 حيوانا ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

– تحصين 490 ألف حيوان بتكلفة 287 مليونا و400 ألف جنيه.

– قامت إدارة الدواجن بتحصين 35 مليونا و477 ألفا 885 طائرا ضد مرض أنفلونزا الطيور.

– الانتهاء من تسجيل وترقيم 876 ألفا و426 حيوانا بتكلفة 6 ملايين و139 ألف جنيه.

– الانتهاء من تطوير مجزري بلبيس المركزي والقنايات المركزي بتكلفة 4 ملايين و350 ألف جنيه وجاري تطوير 4 مجازر ( الزقازيق – ديرب نجم – فاقوس – الزقازيق ) بتكلفة 27 مليونا و606 آلاف جنيه.

– الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للوحدات البيطرية داخل مجمعات الخدمات الزراعية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري” مبادرة حياة كريمة بمركز الحسينية.

وأضاف وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن إجمالي عدد حيوانات البتلو المؤمن عليها 22 ألفا و730 رأسا بتكلفة 3 ملايين و801 ألف جنيه وبلغ إجمالي عدد مراكز تجميع الألبان المطورة (17) مركزا تجميع ألبان مطور موزعين في ( 6 ) مراكز داخل المحافظة بتكلفة 75 مليون جنيه من خلال قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي.

كما بلغ عدد العجلات العشار التي تم تسليمها لصغار المربين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة 44 رأسا بتكلفة 3 ملايين و960 ألف جنيه بالتعاون بين وزارات الأوقاف والتضامن الاجتماعي والزراعة.

وأعرب وكيل الوزارة عن شكره لمحافظ الشرقية لإتاحة الفرصة له لإبراز إنجازات المديرية واطلاع العاملين بها على حجم العمل والجهد المبذول ليؤكد على الاستمرار في تقديم الأفضل والنهوض بالثروة الحيوانية والداجنة.





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