التجارة مع الدول العربية تستعيد مقومات ما قبل الوباء

بقلم تامر منصور*

تبشر أرقام المبادلات التجارية ما بين البرازيل والدول العربية، خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الجاري، بأن عام 2023 سيشهد تحطيم أرقام قياسية جديدة في تاريخ العلاقات التجارية ما بين المنطقتين.

وقد بلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى الدول العربية، حتى شهر أغسطس الماضي، ما قيمته 12,528 مليار دولار أمريكي، وهذا يعني زيادة بنسبة 9,93% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. حيث تصدرت البروتينات الحيوانية والسكر وخام الحديد والحبوب قائمة السلع المصدرة.

ومن جهة أخرى، بلغ حجم الصادرات العربية إلى البرازيل ما قيمته 6,931 مليار دولار، علماً بأن المنتجات النفطية والأسمدة تشكل السواد الأعظم من هذه الصادرات التي شهدت تراجعاً بنسبة 30,54%، وهو رقم ينبئ باحتمال رجحان كفة الميزان التجاري لصالح البرازيل بما يعادل 6 مليار دولار أمريكي أو أكثر.

والمعلومة الأكثر أهمية التي أتت بها هذه البيانات هي أن الحركة التجارية ما بين البرازيل والدول العربية بدأت بالعودة إلى الوضع الذي كانت عليه خلال فترة ما قبل الوباء، نتيجة الانخفاض الشديد لحدة التأثير الذي نتج عن تفشي مرض كوفيد-19 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، أي العاملان الرئيسيان اللذين أديّا إلى خلق اضطراب لوجستي وإلى حالة عدم الإستقرار فيما يتعلق بتكاليف سلاسل الإنتاج المختلفة.

وبالتالي فإن ديناميكية المبادلات التجارية ما بين البرازيل والدول العربية بدأت تستعيد الخصائص التي كانت ترتكز عليها الأسعار خلال فترة ما قبل الجائحة أيضًا، حيث بدأت أسعار السلع الرئيسية بالتراجع في العام الجاري، بعد مرحلة من ارتفاع القيم المطلقة وضغط الهوامش. علماً بأن الطريق لا يزال طويلاً لتعويض الزيادة المتراكمة منذ عام 2020.

وعلى سبيل المثال، بلغ متوسط ​​سعر البروتينات الحيوانية، التي تصدرت قائمة الصادرات البرازيلية خلال الفترة المذكورة، ما قيمته 2.387,88 دولار أمريكي للطن الواحد، أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 4,42%، مما يشير إلى أن شركات اللحوم البرازيلية لم تواجه صعوبات في تلبية متطلبات السوق، سواء الداخلية أو الخارجية، ولا في إبرام الصفقات مع العملاء العرب.

هذا وقد شهد خام الحديد، وهو المنتج الثالث ضمن قائمة الصادرات إلى الدول العربية، والذي تم بيعه بكميات ضخمة، انخفاضًا متوسطًا في السعر بنسبة 15,81% (98.38 دولار أمريكي/طن)، وذلك نتيجة انخفاض الطلب من قبل شركات البناء الصينية، التي تشهد انتعاشًا متواضعًا لا يزال نطاقه مجهولاً، في انتظار تحديد التدابير التي ستتخذها الحكومة المركزية لمواجهة التقلبات الدورية.

وقد شملت ظاهرة انخفاض الأسعار منتوجات عديدة، كالصويا ومصنوعاتها (-6,54%، 550,50 دولار أمريكي/طن) والحبوب (-1,03%، 273,16 دولار أمريكي/طن) التي يعتمد عليها قطاع صناعة اللحوم في منطقة الخليج العربي، الذي حصل على هذه المدخلات بأسعار معقولة في السوق العالمية، على الرغم من انخفاض العرض الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وكان المنتج الوحيد الذي شهد زيادة في سعره هو السكر، حيث تم بيعه بزيادة بلغت نسبتها 21,01% خلال تلك الفترة (468,92 دولار أمريكي/طن)، وذلك نتيجة زيادة الطلب على الإيثانول في البرازيل والتحفيزات الجبائية لاستخدام الوقود الحيوي من أجل إزالة الكربون محليًا.

ومن جهة أخرى، شهدت أسعار النفط تراجعاً بنسبة 11.11% (712.65 دولار أمريكي/طن)، على الرغم من قرار المملكة العربية السعودية بتخفيض الإنتاج. وفي قطاع الأسمدة، وصل الانخفاض إلى نسبة 45,93% (395.27 دولار أمريكي/طن)، مما يفتح المجال أمام إمكانية وضع أسعار أكثر تنافسية للمنتجات الزراعية.

والرسالة التي تحملها هذه الأرقام هي أن المبادلات التجارية ما بين البرازيل والدول العربية تعود إلى معالمها التقليدية، استناداً على أسس أكثر منطقية وفي ظل ظروف ملائمة لتحقيق الأهداف التي يصبو إليها كل من الطرفين.

إضافة إلى ذلك، فما زالت الأساسيات الاقتصادية لكلتا المنطقتين تسير على خطى ثابتة نحو آفاق واعدة، خاصة وأن التحول الاقتصادي في العالم العربي في تقدم مستمر، مما يشير إلى أنه من غير المرجح أن تطرأ تغيرات عميقة على ظروف الطلب والتوظيف والدخل في هذه الأسواق.

والجدير بالملاحظة أن الأشواط التي قطعتها البرازيل والدول الخليجية في مسار التقارب ما بين المنطقتين، من شأنها أن تعزز استقطاب رؤوس الأموال العربية للإستثمار في قطاع البنية التحتية، خاصة وأن مستوى هذه الإستثمارات هو أدنى بكثير من مستوى الإستثمارات العربية في دول مماثلة اقتصادياً للبرازيل.

ومما لا شك فيه أن هناك فرص هائلة للإستثمار في الاقتصاد الأخضر البرازيلي، خاصة وأن هذا القطاع يعد من الأولويات المتزايدة لحكومات المنطقتين، لا سيما فيما يتعلق بمشاريع الطاقة النظيفة وإعادة التشجير وائتمان الكربون.

وهكذا، فإن عام 2023 يتجه نحو نهاية إيجابية، وعام حافل بأرقام قياسية جديدة وفائض تجاري كبير، وبشكل أساسي، تقارب بين الهيئات المالية البرازيلية والعربية لتسهيل عمليات تنفيذ المشاريع الثنائية الاستراتيجية.

وأؤكد لمجتمع الأعمال البرازيلي أن الدول العربية تلعب دوراً رئيسياً بالغ الأهمية في تحقيق مشاريع التدويل، نظراً لكونها أسواق استهلاكية هامة، و قواعد لوجستية إنتاجية للسلع الاستهلاكية.

لذا، أدعوكم إلى التمعن في الفرص المتاحة في المنطقة، لأننا على يقين من أن هذه العلاقات الثنائية الراسخة كفيلة ببناء الشراكات ذات المنفعة المتبادلة.

*تامر منصور هو المدير التنفيذي والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية.

ترجمة صالح حسن