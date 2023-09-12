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السعودية تُريدُ توسيع استثماراتها في البرازيل

9/12/2023 11:08:23 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação

ساو باولو – تنوي المملكة العربية السعودية إضافةً إلى استئناف أجندتها التجارية في البرازيل، زيادة استنثماراتها وبشكل رئيسي في كل من قطاعات النفط والغاز والطاقة المتجددة. هذا ما أُشير إليه خلال اجتماع الرئيس البرازيلي لولا ايناسيو دا سيلفا يوم الأحد 10 أيلول/ سبتمبر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بعد انتهاء اجتماعات القمة الـ 18 لقادة الدول الأعضاء في مجموعة الـ 20 في العاصمة الهندية نيودلهي.

ووفقاً للمعلومات التي نشرتها رئاسة الجمهورية البرازيلية، فإن الرئيس لولا وخلال حديثه مع ولي العهد السعودي قد رحب بعضوية المملكة العربية السعودية كعضو جديد في مجموعة البريكس BRICS، هذا التكتل الذي تشكله كل من البرازيل وجنوب افريقيا والهند والصين وروسيا. وإضافة للسعودية فقد تم الإعلان خلال الاجتماع الأخير للبريكس في نهاية آب/أغسطس الماضي عن الموافقة على انضمام كل من الامارات العربية المتحدة ومصر والارجنتين واثيوبيا وايران إلى المجموعة.

كما اتفق الرئيس لولا والأمير محمد بن سلمان على أن يقوم وفد سعودي يتشكل من الحكومة ورجال الأعمال بزيارة البرازيل قريباً من أجل التعرف على المشاريع التي يتضمنها برنامج تسريع النمو( PAC)، وهي مشاريع منفتحة على الاستثمارات الخارجية. وستقوم كل من وزارتي خارجية البلدين ببحث اجندة هذه الزيارة. وقد تم مؤخراً إطلاق برنامج تسريع النمو(PAC) من قبل الحكومة متضمناً مشاريعاً استثمارية بهدف تحقيق التنمية في البرازيل.

وقال الرئيس لولا أن زيادة الاستثمارات السعودية في البرازيل أمر مُرَحَبٌ بِه ومن الممكن أن تكون له أهميته في عملية الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا الفائقة مثل تطوير المحركات الهجينة وعلى الهيدروجين الأخضر كذلك.

ووفقاً لبيان الحكومة، فإن العلاقات الدبلوماسية البرازيلية – السعودية ستحتفل بعامها الـ 55 خلال العام 2023، حيث كان قد تم افتتاح كل من السفارة البرازيلية في السعودية والسفارة السعودية في البرازيل في العام 1973. ويستمر التبادل التجاري بين البلدين بالنمو حيث بلغ 8.2 مليار دولار أمريكي في العام 2022.


بيان صحفي

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