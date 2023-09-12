بتروبراس تقوم بأول عملية شراء للائتمان الكربوني

بتروبراس تقوم بأول عملية شراء للائتمان الكربوني
التاريخ
9/12/2023 11:08:22 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Agência Brasil
ريو دي جانيرو – أفادت شركة النفط البرازيلية بتروبراس أنها سجلت دخولها الأول إلى السوق الطوعية للائتمان الكربوني من خلال طلبها لإتمانات تبلغ ما يقارب 175 ألف طن من غازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري). وترتبط هذه العملية ببرنامج للحفاظ على منطقة من غابات الامازون تبلغ مساحتها 750 هكتار من الغابة الامازونية أي ما يقارب مساحة 800 ملعب كملعب الماراكانا. في الصورة أعلاه غسق في الغابة الأمازونية.
وقد تم الحصول على هذه الائتمانات الكربونية وفقاً لبرنامج Envira Amazônia والذي يتخذ من مقاطعة فيجو -Feijó في ولاية أكري – Acre مقراً له والذي يهدف للحفاظ على الغابة الأمازونية وتنمية الأعمال التي تعود بالفائدة على سكان المنطقة. كما تتضمن الخطة الاستراتيجية لشركة بتروبراس 2023 – 2027 عمليات أخرى في سوق الكربون, حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في شراء الائتمانات الكربونية إلى ما يقارب الـ 120 مليون دولار أمريكي حتى العام 2027.
إن غاية شركة بتروبراس من شراء الائتمانات الكربونية هي غاية تكميلية لاستراتيجية ما يسمى بعزل أو إزالة الكربون والتي تتضمن العديد من الأمور الأخرى مثل التخفيض من الانبعاثات في عمليات مشاريع الطاقات المتجددة ومصافي الوقود الحيوي واحتجاز وعزل الكربون.
ووفقاً لشركة بتروبراس فإن الدوافع (المحركات) الخاصة بالخطة الاستراتيجية المقبلة 2024-2028 والتي حالياً قيد التطوير تشير إلى البحث عن فرص مجدية من أجل توسيع الاستثمار في الطاقة والاقتصاد المنخفضي الكربون, وتهدف إلى مستوى يتراوح بين 6٪ و 15٪ من الاستثمار العالمي للشركة.
وقال رئيس شركة بتروبراس جان بول براتيس في بيان له:“نحن هنا في بتروبراس نريد المساهمة بشكل فعال في عملية انتقال الطاقة (التحول إلى الطاقة المستدامة) في البرزيل. إن كل تقدم نحققه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة واحتجاز وعزل الكربون والاستثمار في إزالة الكربون, نكون بهذا الكشل بخلق مستقبل يكون فيه الاقتصاد مزدهر وفي تناغم مع كوكبنا”.
وأضاف:” نعتقد بأن سوق الكربون هو آداة هامة لمحاربة تغير المناخ ونحن على دراية تامة بأن البرازيل لديها إمكانيات كبيرة جداً لقيادة هذا المسار خاصة لكونها إحدى البلدان التي تمتلك أكبر تنوع بيولوجي في العالم”.
سوق الكربون
يتألف سوق الكربون من آلية لتعويض انبعاثات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) من خلال التفاوض على الائتمانات الكربونية. هذه الائتمانات تتولد من المشاريع التي تمنع من انبعاث هذه الغازات. إن الإئتمان الكربوني يعمل كقطعة نقدية تتمكن من خلالها شركة ما من شراء ائتمانات من أجل تعويض انبعاثاتها التشغيلية الخاصة أو لمنتجاتها.
©Antoine Lorgnier/Biosphoto/AFP
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