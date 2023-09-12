بتروبراس تقوم بأول عملية شراء للائتمان الكربوني

ريو دي جانيرو – أفادت شركة النفط البرازيلية بتروبراس أنها سجلت دخولها الأول إلى السوق الطوعية للائتمان الكربوني من خلال طلبها لإتمانات تبلغ ما يقارب 175 ألف طن من غازات الدفيئة (غازات الاحتباس الحراري). وترتبط هذه العملية ببرنامج للحفاظ على منطقة من غابات الامازون تبلغ مساحتها 750 هكتار من الغابة الامازونية أي ما يقارب مساحة 800 ملعب كملعب الماراكانا. في الصورة أعلاه غسق في الغابة الأمازونية.

وقد تم الحصول على هذه الائتمانات الكربونية وفقاً لبرنامج Envira Amazônia والذي يتخذ من مقاطعة فيجو -Feijó في ولاية أكري – Acre مقراً له والذي يهدف للحفاظ على الغابة الأمازونية وتنمية الأعمال التي تعود بالفائدة على سكان المنطقة. كما تتضمن الخطة الاستراتيجية لشركة بتروبراس 2023 – 2027 عمليات أخرى في سوق الكربون, حيث من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات في شراء الائتمانات الكربونية إلى ما يقارب الـ 120 مليون دولار أمريكي حتى العام 2027.

إن غاية شركة بتروبراس من شراء الائتمانات الكربونية هي غاية تكميلية لاستراتيجية ما يسمى بعزل أو إزالة الكربون والتي تتضمن العديد من الأمور الأخرى مثل التخفيض من الانبعاثات في عمليات مشاريع الطاقات المتجددة ومصافي الوقود الحيوي واحتجاز وعزل الكربون.

ووفقاً لشركة بتروبراس فإن الدوافع (المحركات) الخاصة بالخطة الاستراتيجية المقبلة 2024-2028 والتي حالياً قيد التطوير تشير إلى البحث عن فرص مجدية من أجل توسيع الاستثمار في الطاقة والاقتصاد المنخفضي الكربون, وتهدف إلى مستوى يتراوح بين 6٪ و 15٪ من الاستثمار العالمي للشركة.

وقال رئيس شركة بتروبراس جان بول براتيس في بيان له:“نحن هنا في بتروبراس نريد المساهمة بشكل فعال في عملية انتقال الطاقة (التحول إلى الطاقة المستدامة) في البرزيل. إن كل تقدم نحققه نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة واحتجاز وعزل الكربون والاستثمار في إزالة الكربون, نكون بهذا الكشل بخلق مستقبل يكون فيه الاقتصاد مزدهر وفي تناغم مع كوكبنا”.

وأضاف:” نعتقد بأن سوق الكربون هو آداة هامة لمحاربة تغير المناخ ونحن على دراية تامة بأن البرازيل لديها إمكانيات كبيرة جداً لقيادة هذا المسار خاصة لكونها إحدى البلدان التي تمتلك أكبر تنوع بيولوجي في العالم”.

سوق الكربون

يتألف سوق الكربون من آلية لتعويض انبعاثات غازات الدفيئة (الاحتباس الحراري) من خلال التفاوض على الائتمانات الكربونية. هذه الائتمانات تتولد من المشاريع التي تمنع من انبعاث هذه الغازات. إن الإئتمان الكربوني يعمل كقطعة نقدية تتمكن من خلالها شركة ما من شراء ائتمانات من أجل تعويض انبعاثاتها التشغيلية الخاصة أو لمنتجاتها.