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الدورة الرابعة للجنة الكويتية ـ الهنغارية المشتركة للتعاون اختتمت اجتماعاتها

9/12/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت أعمال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والتي عقدت بالكويت خلال الفترة من 11 حتى 12 سبتمبر الجاري، والتي تأتي استكمالا لجهود كلا البلدين نحو تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالمنفعة المشتركة والمتبادلة لكلا البلدين الصديقين.
وترأس الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية، أسيل السعد المنيفي، فیما ترأس الجانب الهنغاري وزير الدولة ونائب وزير الدفاع، تاماش فارجا، وذلك بمشاركة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية طلال نمش النمش، وسفير هنغاريا لدى الكويت أندراس سابو، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي الوزارات المختصة والهيئات والمؤسسات المعنية في الكويت.
وتم خلال الاجتماعات التوقيع على محضر الدورة الرابعة للجنة الكويتية الهنغارية المشتركة وذلك تتويجا لما تم الاتفاق عليه بين البلدين الصديقين، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ومن أهمها الشؤون التجارية، والمالية، وفي مجال إدارة المياه وفي مجال البحث العلمي والعلوم ذات الصلة بالطاقة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التعاون بين القطاعين الخاص والعام، والذي يأتي في ظل الرغبة الجادة من كلا البلدين للخروج بنتائج ترتقي لتطلعات قيادة كلا البلدين.
وفي كلمة لها قالت وكيلة وزارة المالية، أسيل سليمان المنيفي إن اجتماع اللجنة الكويتية ـ الهنغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني المنعقد وللمرة الرابعة خلال 10 سنوات يعكس الرغبة الصادقة والاهتمام المشترك بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، حيث تم من خلاله بحث كيفية استفادة الكويت لعدد من القطاعات التي تمتلك بها هنغاريا تجربة وخبرات بشرية تمكنها من المساهمة بتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع التنموية.
واختتمت المنيفي كلمتها قائلة «أدعوا الجهات في كلا البلدين إلى أهمية استمرار العمل ووضع إطار وجدول زمني لترجمة مضامين ما تم الاتفاق عليه في اجتماع اللجنة المشتركة».

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