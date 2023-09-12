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التجارة تلزم المطاعم والمقاهي بتوفير الماء المفلتر مجانا

9/12/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا وزاريا ألزم فيه المطاعم والمقاهي بتقديم الماء المفلتر ـ ماء الدولة ـ بالمجان للزبائن في حال طلبهم ذلك، وعدم فرض قناني المياه العبأة عليهم عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية، مع إلزام جميع المطاعم والمقاهي بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
وجاء في نص القرار ما يلي:
٭ مادة أولى: لا يجوز للمطاعم والمقاهي أن تفرض على المستهلك شراء علب أو قناني الماء المعبأ عند طلب أي نوع من أنواع الطعام أو الوجبات الغذائية.
٭ مادة ثانية: على المطاعم والمقاهي أن تقدم للمستهلك ـ بناء على طلبه ـ الماء الذي تزوده وزارة الكهرباء والماء للمطعم أو المقهى.
٭ مادة ثالثة: يلتزم المطعم والمقهى بوضع مرشح (فلتر) خاص للماء الذي يقدم للمستهلك، وذلك وفقا لاشتراطات الجهات الرسمية بشأن جودة الماء وتركيب المرشح.
٭ مادة رابعة: يلغى كل حكم يتعارض أحكام هذا القرار.
٭ مادة خامسة: على جميع المسؤولين ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسميــة.

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