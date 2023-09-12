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Kib يجدد تعريف عملائه بخدماته ومنتجاته المالية

9/12/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية»، والتي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف والبنوك، وذلك من خلال التعريف بأنواع خدمات التمويل الشخصي التي يقدمها البنك، والمزايا التي يمكن للعملاء الاستفادة منها، وأوجه الاختلاف بين متطلبات كل نوع منها، وحقوق العملاء وواجباتهم.
وفي هذا السياق، لفت نائب رئيس الائتمان المصرفي للأفراد في KIB محمد العبيد، إلى أهمية تزويد العملاء بتفاصيل التمويلات المختلفة الممنوحة لهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن أمثلتها المرابحات، وقيمة وعدد الاستقطاعات، ومواعيد سدادها، ونسبتها من صافي الراتب وتبعات عدم السداد، ومنح مهلة لمدة يومين لتمكين العميل من الاطلاع على كامل تفاصيل العقد.
وبين العبيد أن التمويل الشخصي ينقسم إلى نوعين، استهلاكي وإسكاني، أشار في الوقت نفسه إلى ضرورة اطلاع العملاء على شروط الحصول على أي منها، وأحكامها الأساسية، قبل تقديم الطلب، مع ضرورة توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم فيما يتعلق بالضوابط والقوانين والسياسات الناظمة لخدمات التمويل، وذلك وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي.
وأضاف أن KIB يوفر كذلك التمويل الإسكاني، وهو تمويل شخصي طويل الأجل للأفراد ممن يرغبون في بناء، تجديد، شراء أو ترميم بيوتهم، موضحا أن هذا النوع من التمويل يتطلب حدا أدنى للراتب قيمته 500 د.ك، ويتوافر بحد أقصى يصل إلى 70 ألف دينار، مع فترة سداد طويلة الأجل تبلغ 15 سنة (بما فيها فترة سماح للقسط الأول تصل إلى 12 شهرا).
وأشار إلى أن KIB أطلق، في الآونة الأخيرة، خدمة PayTally، وهي عبارة عن منصة إلكترونية متعددة المزايا، ومخصصة لطلب ومتابعة معاملات التمويل الإسلامي «مساومة»، للأشخاص الراغبين في الحصول على أي من الخدمات أو المنتجات التي يوفرها شركاء البنك، من المؤسسات التجارية والخدمية. وذكر، أيضا، أن المنصة توفر خيارات واسعة وشاملة تغطي احتياجات التمويل على اختلاف أنواعها، ويمكن للعملاء تقديم الطلب مع إمكانية الحصول على الموافقة المبدئية، بخطوات سهلة وسريعة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن قيمة التمويل لا تقل عن 300 دينار، ولا تتعدى 25.000 دينار، كما أن الخدمة متاحة لكل العملاء، الكويتيين وغير الكويتيين، ومن دون الحاجة إلى تحويل الراتب، مع مدة أقساط تتراوح بين 3 أشهر بحد أدنى و60 شهرا (5 سنوات) بحد أقصى.

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