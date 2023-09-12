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الكويتية للاستثمار تتيح التداول إلكترونيا بالأسواق الأميركية

9/12/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار مساعيها لفتح آفاق تداول جديدة وفرص استثمارية واعدة لعملائها بالأسواق العالمية، كشفت مسؤولة خدمة العملاء في الشركة الكويتية للاستثمار أفراح الزريج عن أن «الكويتية» أضافت لمحفظة خدماتها إلكترونيا منصة جديدة للتداول بالأسواق الأميركية.
وبينت الزريج في تصريح صحــــافي أنه بالتعــاون مع «Interactive Brokers» التي تعد أفضل منصات التداول الرقمية الأميركية، وفرت «الكويتية للاستثمار» أدوات تداول إلكتروني متعددة بالأسواق العالمية تناسب كل مستويات المتداولين والمضاربيـــن المحترفين، موضحة أن الخدمة الجديدة تشكل خطوة إضافية لاستكمال جهود الشركة في أن تكون البوابة الرقمية لعملائها في الأسواق المالية العالمية.
وذكرت أن المنصة الجديدة توفر خدمات تداول الأسهم وتمويل المحفظة «المارجن»، وعقود الخيارات «الأوبشن» والبيع على المكشوف، من خلال توفير تطبيقات يقوم عملاء الشركة من المتداولين بتحميلها سواء على أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة المحمول واللوحية أو هواتفهم الذكية.
ولفتت إلى أن ما يزيد أهمية الخدمة الجديدة التي طرحتها «الكويتية للاستثمار» أنها جاءت بالتعاون مع أفضل الشركات العالمية في مجال التداول الإلكتروني في الأسواق الأميركية والتي لاتزال تسيطر على المركز الأول لعدة سنوات، سواء من ناحية الخدمات الاستثمارية المقدمة أو تطور خدمات منصتها الإلكترونية.
وأشارت الزريج إلى أن «الكويتية للاستثمار» ماضية قدما في تلبية طموح عملائها المتداولين بالأسواق العالمية سواء المتداولون العاديون أو المضاربون المحترفون، مبينة أنها تقدم خدماتها بعمولات تنافسية.
وقالت إن «الكويتية للاستثمار» مستمرة في تنفيذ رؤيتها الشاملة لفتح أسواق عالمية جديدة أوروبية وآسيوية مستقبلا، لتكوين أكبر قاعدة تداول إلكتروني، ضمن مبادراتها لإتاحة تجربة فريدة من نوعها للمستثمرين من خلال توفير باقة منتجات وخدمات تداول مبتكرة ومتكاملة، ترسخ مكانتها الرائدة في السوق وخبرتها الممتدة لأكثر من نصف قرن.

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