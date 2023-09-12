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نقل وتعيين 12 رئيس قسم في مصفاة ميناء عبدالله

9/12/2023 11:02:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر نائب الرئيس التنفيذي في مصفاة ميناء عبدالله بشركة البترول الوطنية الكويتية طارق الثويني تعميما بنقل وتعيين 12 رئيس قسم في المصفاة اعتبارا من اليوم 13 الجاري.
وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»:
1 ـ ينقل محمد بوعركي رئيس قسم عمليات من المنطقة الاولى الى مساندة العمليات الوقود البيئي ـ مصفاة ميناء عبدالله.
2 ـ ينقل هادي الحويلة رئيس قسم عمليات من المنطقة الخامسة الى مساندة العمليات الوقود البيئى.
3 ـ ينقل سليمان المطيري رئيس قسم عمليات من المنطقة الثانية الى مساندة العمليات الوقود البيئي.
4 ـ ينقل بدر المطيري رئيس قسم عمليات من المنطقة الرابعة الى المنطقة الثالثة.
5 ـ ينقل فاضل جابر رئيس قسم عمليات من المنطقة الاولى الى المنطقة الثامنة القسم الرابع HRU/SGP.
6 ـ ينقل عبدالله الرشيدي رئيس قسم عمليات من المنطقة الثامنة الى المنطقة الاولى، القسم الاول Delayed Coker Unit.
7 ـ يعين محمد الفريج رئيس قسم عمليات المنطقة الثامنة، القسم الأول Hydrocracker Unit.
8 ـ يعين طلال المطيري رئيس قسم عمليات المنطقة الثانية، القسم الاول DHT-U216/U249.
9 ـ يعين سعود تراحيب العجمي رئيس قسم عمليات المنطقة الاولى، القسم الثاني CDU/VRU-U11/13.
10 ـ يعين مطلق ناصر العتيبي رئيس قسم عمليات المنطقة الخامسة، القسم الأول HP Utilities.
11 ـ يعين براك الخلف رئيس قسم عمليات المنطقة الخامسة، القسم الثاني LP Utilities.
12 ـ يعين علي جعفر الرمضان رئيس قسم عمليات المنطقة الرابعة، القسم الأول ARDS.

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