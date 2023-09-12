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بيتك يعلن فائزي سحب حساب الرابح

9/12/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) أسماء الفائزين في حساب «الرابح»، حيث فاز 30 عميلا بجوائز نقدية قيمة كل منها 1500 دينار، وذلك عن الأسابيع الـ 33 حتى الـ 35 لسنة 2023، بالإضافة الى الاعلان عن الفائز الشهري بـ 1 كيلوغرام من الذهب وهو ناصر نافل المطيري، وذلك عن شهر أغسطس 2023.
والفائزون بالجائزة النقدية بقيمة 1500 دينار لكل منهم هم: سليمان عبداللطيف الرويح، عبدالواحد علي روح الدين، أسماء علي الجاسم، علي حسين العبيدلي، مشعل عبدالعزيز الرميح، ناصر عبدالله العبد الهادي، محمد عمر سليم، دلال مشعل السداح، مصطفى علي محمد، ما إيفانجلين لوريني دامازو، ضاري مشاري المشاري، منصور محمد الكندري، محمد ناصر الخالدي، رنا محمد البيطار، علي مراد أرشد، عبدالله عيسى التويتان، عماد محمد السبتي، محمد رجب الفيلكاوي، عذوب سليمان الحريتي، الغاليه عبدالله الرجيب، نوره حمد المخيال، ناهض محمد النجار، محمد اكرم، يعقوب عبدالله المكيمي، محمد محمود عبدالعزيز، طارق محمود حمدان، عبدالرحمن عبدالله الدويسان، صادق مجيد الحداد، سليمان عبدالله الحبيب، مصطفى زكي شلبي.
وتتضمن حملة حساب «الرابح»، عدة سحوبات وجوائز تمنح العملاء فرصة الفوز «أسبوعيا، وشهريا، وربع سنوي»، ليصل مجموع الفائزين خلال العام الى 536 عميلا، وقد أجري السحب في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.
وتأتي الحملة انطلاقا من سعي «بيتك» المتواصل لتقديم منتجات متميزة تلبي طموحات العملاء وتعزز مكانته الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح المنتجات والخدمات المصرفية وفقا لأعلى معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوافر للعملاء الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية. ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد عبر فروع «بيتك» المنتشرة في الكويت أو عن طريق القنوات الإلكترونية المتاحة، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.
وفيما يتعلق بشروط وأحكام الجوائز والسحب، تتم عملية السحب على 10 جوائز بمعدل 1500 دينار لـ 10 عملاء أسبوعيا، و1 كيلو من ذهب «بيتك» لعميل واحد شهريا، و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك يصل مجموع العملاء الفائزين الى 536 فائزا خلال العام، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الاشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط ألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق عملية السحب.
ويحرص «بيتك» على مواصلة تعزيز منظومة خدماته ومنتجاته المصرفية بما يتلاءم مع متطلبات العملاء واحتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، بما ينعكس على تحقيق رضا العميل الذي هو من أساسيات العمل في «بيتك» الذي حقق نقلة نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة بالاستفادة من الأدوات التكنولوجية ودراسة متطلبات السوق، وملاءمة كل مرحلة وكل شريحة من شرائح العملاء.

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