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وربة يرتب بنجاح إصدار صكوك خاصة بـ 200 مليون دولار

9/12/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك وربة عن قيام دور المنظم الرئيسي ومدير إصدار رئيسي ومدير سجل اكتتاب لإصدار صكوك بقيمة 200 مليون دولار لمدة 3 سنوات عن طريق اكتتاب خاص، والتي تم وضعها بنجاح لشركة دايو للهندسة والبناء (Daewoo E&C) شركة رائدة في كوريا الجنوبية في مجال الهندسة والبناء.
هذا، وتعد هذه الصفقة بمنزلة انطلاق مرحلة جديدة محورية في تاريخ الشركة من حيث التنوع في سبل التمويل لكون هذه الصفقة أول إصدار صكوك بالدولار الأميركي لشركة كورية جنوبية.
وفي هذا السياق، قال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني خالد الثويني: «انه بالرغم من التقلبات الهائلة التي تمر بها الأسواق المالية العالمية، لقد تمكنا من استقطاب سجل اكتتاب بارز لهذا الإصدار الناجح، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية في بنك وربة».
وأضاف: «كما يسرنا إتمام هذه الصفقة التي تعتبر بمنزلة منعطف تأسيسي لاستحداث سبل التمويل لدى شركة دايو للهندسة والإنشاءات، حيث إنها أول إصدار صكوك في تاريخ الشركة».
وأشار الثويني الى أهمية منتج الصكوك الذي بدأ يلعب دورا محوريا كأداة تمويل رئيسية في الأسواق العالمية لرأس المال».
واختتم الثويني بالقول إن هذا الإصدار للصكوك خطوة مهمة في سبيل تعميق دور وأهمية منتج الصكوك كإحدى أدوات الاستثمار والتمويل الرئيسية، التي تستطيع أن توفر التمويل اللازم للحكومات والشركات، حيث أصبحت أداة الصكوك جزءا مهما في سوق التمويل العالمي، مشيرا إلى أن بنك وربة يعد من ضمن اللاعبين الرئيسيين في ترتيب وإدارة وتسويق إصدارات صكوك لشركات محلية وعالمية عديدة.
من جانبه، قال رئيس علاقات المستثمريــــــن والمجموعة المالية في شركة دايو للهندسة والبناء Sik Kim، إن هذا الإصدار الناجح للصكوك يمثل الفهم العميق للشركة وخبرتها في سوق التمويل الإسلامي، والذي يمثل إنجازا مهما لشركة دايو للهندسة والبناء، مما يعزز إحدى أهم الركائز الأساسية للمحفظة التمويلية المتنوعة للشركة.

MENAFN12092023000130011022ID1107057701

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