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الكويت خامس أكبر منتج للنفط في أوپيك خلال أغسطس

9/12/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ارتفع إنتاج الكويت النفطي خلال شهر أغسطس 2023 بنحو ألفي برميل يوميا، لتحتل المركز الخامس بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوپيك».
وحسب التقرير الشهري الصادر عن المنظمة أمس، بلغ إنتاج الكويت في الشهر الماضي 2.554 مليون برميل يوميا، مقارنة بـ2.552 مليون برميل كل يوم في شهر يوليو 2023، واحتلت بذلك الكويت المركز الخامس بين أعضاء المنظمة البالغ عددهم 13 عضوا، إذ يسبقها في المركز الأول المملكة العربية السعودية بإنتاج 8.967 ملايين برميل يوميا.
ثم جاءت العراق ثانيا بـ 4.277 ملايين برميل يوميا، ثم إيران بإنتاج يومي 3 ملايين برميل، والإمارات العربية المتحدة بـ2.913 مليون برميل يوميا، وإلى جانب الكويت فقد رفعت 7 دول إنتاجها النفطي خلال الشهر السابق، فيما خفضت 5 دول أخرى إنتاجها النفطي بقيادة السعودية التي تراجع إنتاجها 88 ألف برميل كل يوم، تزامنا مع استمرار المملكة في الخفض الطوعي للإنتاج النفطي، دعما لتوازن السوق. وعلى مستوى إنتاج منظمة أوپيك ككل فقد بلغ في أغسطس 2023 نحو 27.449 مليون برميل كل يوم، بارتفاع 113 ألف برميل يوميا عن مستواه في الشهر السابق له البالغ 27.336 مليون برميل يوميا.
وظلت توقعات المنظمة للنمو العالمي للاقتصاد دون تغيير عند 2.7% في عام 2023، إلى جانب نمو بـ 2.6% خلال عام 2024.
وبشأن توقعات نمو الطلب العالمي على النفط فقد أكدتها المنظمة في عام 2023 دون تغيير عند 2.4 مليون برميل في اليوم، استنادا إلى البيانات الفعلية الواردة عن الصين والولايات المتحدة.
وأبقت «أوپيك» على توقعاتها لنمو الطلب على النفط العالمي عند 2.2 مليون برميل يوميا لعام 2024، فيما خفضت توقعات نمو الطلب على نفط «أوپيك» بواقع 100 ألف برميل يوميا خلال العامين الحالي والمقبل.

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