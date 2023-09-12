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بالفيديو الروضان تنمية الاقتصاد الإبداعي سيكون محور برنامج Zgi مستقبلا

9/12/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • حصول البرنامج على جائزة «أفضل مبادرة لتمكين نظم الأعمال» دليل على نجاحه في تحقيق أهدافه
  • ZGI بات أكثر من مجرد برنامج لتسريع الشركات ومنظومة متكاملة ووجهة لرواد الأعمال والمبادرين
  • «زين» توحد جهودها مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع ليكونا الشركاء الوطنيين لبرنامج «بيبان» من الكويت
  • سيقدمان الفرصة لـ 40 رائد أعمال ومبادر كويتي لإشراكهم بمعسكر تدريبي مكثف لمدة أسبوعين في «زين للابتكار»


علي إبراهيم

نظّمت زين حفل «ZGI Demo Day» المحطة الأهم من برنامجها المبتكر «Zain Great Idea» لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة، الذي استعرض خلاله المبادرون المشاركون في الدورة السابعة من البرنامج خطط توسعهم في أسواق المنطقة ورؤاهم الاستراتيجية للنمو أمام مجموعة من مسؤولي الصناديق الاستثمارية وشركاء الأعمال من الشركات المحلية والإقليمية.
وشهد الحفل حضور الرئيسة التنفيذية لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود، ومسؤولي الإدارة التنفيذية بالشركة، وعدد من السفراء والديبلوماسيين، وخريجي المواسم السابقة من البرنامج، وممثلي القطاعين العام والخاص، ومجتمع ريادة الأعمال من الكويت والمنطقة.
وشهد الحفل تنظيم حلقة نقاشية حول الاستثمار وأبرز مستجدات الشركات الناشئة على الساحة الإقليمية، شارك فيها الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود، والمدير العام لمشاريع الأمل، الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل، فجر الباجه جي، والرئيس التنفيذي لشركة رساميل، دخيل الدخيل، والشريك والمحلل الاستثماري في شركة «Faith Capital»، محمد المنيفي.
وخلال كلمتها الافتتاحية بالحفل، قالت إيمان الروضان: «أرحب بضيوفنا الكرام من مجتمع ريادة الأعمال المحلي والإقليمي، وممثلي الشركات الاستثمارية وشركاء الأعمال، فاستضافتنا لمثل هذا التجمع الرائع لهذه الكوكبة من أصحاب الأفكار الملهمة من جميع أنحاء الوطن العربي، دليل واضح على نجاح برنامج ZGI في تحقيق أهدافه ليكون قوة جاذبة في فضاء ريادة الأعمال».
وأضافت «إنه أمر يدعو للفخر والاعتزاز أن برنامجنا المبتكر وعلى مدى 13 عاما قد أثبت ريادته على الساحتين المحلية والإقليمية كإحدى أهم الوجهات التي يقصدها رواد الأعمال للدفع قدما بشركاتهم الناشئة لدخول سوق العمل المحموم بالمنافسة الشديدة».
وتابعت الروضان «لعل ما يعكس ويثبت ريادة ZGI هو حصوله مطلع هذا العام على جائزة أفضل مبادرة لتمكين نظم الأعمال بالمنطقة» خلال العام من مجلة Entrepreneur الشرق الأوسط المرموقة، فهذه الجائزة أتت تقديرا وتأكيدا لإنجازات زين في تسريع منظومة الشركات التكنولوجية الناشئة وتمكين المبادرين في الكويت والمنطقة، ومساهمة برنامجنا بتسريع المئات من الشركات وتدريب الآلاف من الشباب والشابات الطموحين على مدى السنوات الـ 13 السابقة».
وزادت بقولها «اليوم، أصبح Zain Great Idea أكثر من مجرد برنامج لتسريع الشركات الناشئة، بل أصبح منظومة متكاملة لرواد الأعمال والمبادرين وأصحاب الأفكار والمستثمرين، بغض النظر عن حجم شركاتهم أو مدى تطورها، فهذه المنظومة تضم اليوم عائلة كبيرة من الأشخاص الطموحين ممن يعملون كأفراد مستقلين أو كأصحاب شركات ربحية مستدامة توظف المئات، بل والآلاف من الموظفين، وجمعت الملايين من الدولارات من رؤوس الأموال».
وسلطت الروضان الضوء على الدورة الأخيرة من البرنامج قائلة «في النسخة السابعة التي انطلقت في سبتمبر 2022، استمر البرنامج على جوهره، لكن تطور في رؤيته، وتوسع في برنامج أعماله، وفتحنا من خلاله جسرا للمبادرين للوصول إلى أكبر الوجهات الإقليمية المستهدفة لرواد الأعمال في منطقتنا التي تشهد تغيرا ونضجا متسارعا في هذا المجال».
وتابعت «استفاد مبادرونا من التجارب الغنية التي وفرتها هذه الوجهات، والتي شملت ثلاثا من أضخم البيئات الحاضنة للأعمال ورواد اقتصاد الإبداع الرقمي في الوطن العربي، وهي دبي والرياض والقاهرة، وأنا متأكدة أن هذه التجربة أضافت لهم كأشخاص وشركات قيمة كبيرة، وأتاحت لهم فرصة التواصل مع من يشاطرونهم الشغف ذاته».
واختتمت بقولها: «في نهاية كل موسم من البرنامج، نحرص باهتمام بالغ على مراجعة تجربتنا وتقييم أهدافنا، فالتطور المستمر هو سمة كل مشروع أو برنامج ناجح، وقد تعلمنا الكثير خلال الأعوام الماضية، ومن الأهداف الرئيسية لمثل هذه الفعالية التي تجمعنا اليوم هو أن نستمع لكم ولرؤاكم ومقترحاتكم، لكي نقدم التجربة القادمة بشكل متجدد، ونحسن مخرجات البرنامج بما يتماشى مع التغييرات الكبيرة في هذا المجال، وسيكون تنمية الاقتصاد الإبداعي هو محور برنامج ZGI للسنوات القادمة».
وفي القاعة التي استضافت الحفل، خصصت زين ركنا خاصا لكل مشارك لتتيح الفرصة لممثلي الصناديق الاستثمارية وشركاء النجاح والضيوف للتعرف أكثر على قصة كل شركة ناشئة، وخطط توسعها الإقليمية، ورؤاها الاستراتيجية، وكيف يخطط كل مبادر أن تكون شركته ربحية ومستدامة بما يسد احتياجات السوق محليا وعلى مستوى المنطقة.
وخرجت «زين» من النسخ السابقة بالعديد من الدروس، واستمعت لآراء وملاحظات المبادرين السابقين لكي تطور البرنامج وتخرج به بشكل أفضل في كل عام، ولهذا فقد قدمت الشركة في دورتها الأخيرة مرونة أكبر وحرية أكثر لكل مبادر لاختيار الأنشطة والجلسات التي ناسبت جدول أعماله وتماشت مع طبيعة عمل شركته الناشئة، مما حقق قيمة مضافة لجميع المشاركين.
واستعدادا للموسم الجديد من ZGI، أعلنت زين مؤخرا عن توحيد جهودها مع مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع - أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - ليكونا الشركاء الوطنيين لبرنامج «بيبان» من الكويت، وهو برنامج تلفزيوني واقعي إقليمي لرواد الأعمال، في خطوة لتمكين مشاركة رواد الأعمال الكويتيين وابتكاراتهم في الموسم الثالث القادم من البرنامج الذي سيتم عرضه في يناير 2024.
ومن خلال برنامج بيبان، ستقدم زين ومركز صباح الأحمد الفرصة لـ 40 رائد أعمال ومبادر كويتي لإشراكهم بمعسكر تدريبي مكثف يستمر لمدة أسبوعين في مركز زين للابتكار (ZINC)، حيث سيتم من خلاله تزويد رواد الأعمال بالمعطيات اللازمة لتعزيز خطط مشاريعهم وابتكاراتهم وضمان استعدادهم لعرضها على لجنة من المستثمرين لفرص تطوير المشاريع الاستراتيجية وفرصة الاستثمار مقابل الأسهم، وسيتم اختيار 5 رواد أعمال كويتيين من أصل الـ 40 للعرض على البرنامج.
ويعرض بيبان وهو برنامج تلفزيوني واقعي، على منصة شاهد وعدد من القنوات التلفزيونية الإقليمية، يستعرض فيه رواد الأعمال مشاريعهم وابتكاراتهم الواعدة أمام لجنة من المستثمرين لفرصة الاستثمار مقابل أسهم في الشركة، إضافة للفرص الاستراتيجية لتطوير المشاريع، وهو من إنتاج مشاريع الأمل - الذراع الاستثمارية لصندوق الأمل الذي أنشأه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
ويبرز ZGI جهود زين في دعم أعمال الشركات التكنولوجية الناشئة والتزامها المتنامي نحو ممارستها للاستدامة المجتمعية، إذ إنها حريصة على وضع بصمة إيجابية، وتبني القضايا الأكثر أهمية في المجتمع، من أبرزها دعم رواد الأعمال والشباب وتشجيع الابتكار الرقمي، ليس في الكويت فحسب، بل في المنطقة بأسرها.
ويقدم البرنامج بشكل دوري فرصة متجددة للمواهب المحلية والإقليمية ومجتمع ريادة الأعمال، إذ يعد واحدا من أكثر المبادرات التي أطلقتها زين نجاحا في بيئة الأعمال في الكويت والمنطقة تحت مظلة استراتيجيتها المتكاملة للاستدامة ودعم الابتكار وريادة الأعمال، حيث احتضنت من خلاله على مدى سبعة مواسم ناجحة مئات الشباب الكويتيين والعرب المبدعين ممن لديهم شركات صغيرة ومتوسطة ناجحة تعمل في الأسواق المحلية والإقليمية حتى هذا اليوم.
وتدرك زين أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم مجالات الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وانطلاقا من التزامها المتنامي نحو الممارسة السليمة لمسؤوليتها الاجتماعية، فإنها تلتزم بإحداث آثار إيجابية في كل نشاطاتها، وهذا ما دفعها إلى أن تتبنى القضايا الأكثر تأثيرا في نسيج المجتمع، ومنها الاهتمام بفئة الشباب وريادة الأعمال والإبداع.
وتتيح المبادرات والبرامج التي تطرحها الشركة من وقت إلى آخر لفئة الشباب فرص فريدة لتمكينهم من الوصول إلى المعلومات والتشارك بالأفكار، وتجسد البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة، والرعايات التي تحرص عليها في مجالات التكنولوجيا، وبرامج المنح التدريبية المتعددة، وبوابات التعليم الإلكتروني وغيرها، هذا التوجه الاستراتيجي لخطط الشركة في تعزيز مجالات الاستدامة لديها.
28 مبادراً تنقلوا بين 3 دول
يعتبر حفل ZGI Demo Day المحطة الأهم في رحلة البرنامج، كونه استعرض ثمرة العمل والجهد والشغف من 28 مبادرا كويتيا تميزوا في مختلف قطاعات العمل الحديثة، الذين تنقلوا ما بينهم إلى 3 دول بالمنطقة لتسريع شركاتهم إقليميا، وكان الموسم حافلا بالإنجاز والتجارب المميزة، وأبدع المشاركون في كشف احتياجات السوق ليس على المستوى المحلي فقط، بل وعلى المستوى الإقليمي أيضا.
فرصة لخوض تجارب إقليمية
كشفت «زين» أن المرحلة القادمة من البرنامج ستشهد عددا من الوجهات الإقليمية الهامة، والتي ستقدم برامج شاملة لتسريع الشركات التكنولوجية الناشئة المشاركة، بما يضيف لهم ولشركاتهم فرصة خوض التجربة الإقليمية في أسواق المنطقة، ومشاركة وتبادل الخبرات مع رواد الأعمال البارزين، والتواصل مع الصناديق الاستثمارية وتعزيز العلاقات مع شركاء الأعمال.

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