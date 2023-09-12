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شفروليه الغانم تطلق كابتيفا 2024 بتصميمها الجديد

9/12/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa)
  • عبدالله المؤذن: فخورون بإطلاق «كابتيفا» الجديدة المعاد تصميمها لتوفير تقنيات أكثر ذكاء
  • السيارة تتمتع بأنظمة قيادة آمنة ومحرك أكثر قوة ما يرسخ مكانتها في الكويت لدى العائلات


أعلنت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، وهي أول موزع لجنرال موتورز في منطقة الخليج، عن إطلاق سيارة «كابتيفا 2024» بنسختها الجديدة، والتي تعد أيقونة أميركية متميزة في عالم سيارات الدفع الرباعي العائلية.
وتجسد هذه السيارة رؤية «شفروليه الغانم» في تقديم أحدث ما يمثل الفخامة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وآمنة وذكية لعملائها في الكويت.
وتم الكشف عن أحدث سيارة مقدمة من «شفروليه الغانم» في مجمع الأڤنيوز يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري، حيث شهد هذا الإطلاق حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام وعشاق السيارات والمؤثرين في الكويت لاستعراض السيارة والتعرف على مميزات هذا الطراز الجديد.
وقد تم تصميم «كابتيفا 2024» وهي نسخة متطورة من سابقتها، كسيارة رياضية عائلية عصرية بتصميم انسيابي، وميزات أمان لا مثيل لها، وأداء قوي، وتكنولوجيا مبتكرة.

وحققت «كابتيفا» منذ إطلاقها في منطقة الخليج نجاحا باهرا، وأصبحت السيارة الأكثر مبيعا ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم في الكويت منذ عام 2011.
وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لشيفروليه وكاديلاك في الكويت عبدالله المؤذن: «فخورون بإطلاق كابتيفا الجديدة والتي تمت إعادة تصميمها من الألف إلى الياء، لتوفير تقنيات أكثر ذكاء وأنظمة قيادة أكثر أمنا ومحرك أكثر قوة مما يرسخ مكانتها في الكويت لدى كل من العائلات وعشاق القيادة في الطرق الوعرة على حد سواء».

واستطرد المؤذن «تمتاز كابتيفا بقدرات فائقة توفرها أنظمة الدفع الرباعي وديناميكية القيادة الاستثنائية والأداء القوي بالإضافة إلى أعلى مستويات الراحة والترفيه التي توفرها السيارة التي تتسع لسبعة ركاب».
تصميم خارجي عصري
تتألق «كابتيفا 2024» بهيكل خارجي يمتاز بمظهر العصري بفضل النوافذ الكبيرة والأنيقة. وتمتاز الواجهة الأمامية للسيارة بشبك أمامي بارز، وبمصابيح إضاءة «LED» فائقة الجودة، ومصابيح إنارة نهارية جارية، وإنارة خاصة بالضباب.

ويتألق الشكل الجانبي للسيارة عبر إطارات بحجم 18 بوصة، ومقابض أبواب بلون الهيكل مع تفاصيل مصنوعة من الكروم، بالإضافة إلى مرايا جانبية بلون الهيكل قابلة للتعديل والطي كهربائيا مع أضواء LED للتأشير. كما تمتاز «كابتيفا 2024» بسهولة الوصول إلى الأمتعة عبر الباب الخلفي الذي يفتح للأعلى.
رحابة داخلية لا مثيل لها
وتعد «كابتيفا 2024» مركبة عائلية بكل المقاييس، حيث تستطيع استيعاب سبعة ركاب براحة عالية، وتضفي فتحة السقف البانورامية في السيارة شعورا بالفسحة والفخامة. وتم تصميم مقصورتها بعناية فائقة، حيث تتميز بمواد فاخرة وتشطيبات عالية الجودة ومقاعد مريحة وأنيقة ثنائية اللون، كما يمكن تعديل مقعد السائق كهربائيا.

علاوة على هذا، وبفضل الأرضية الخلفية المسطحة والأنماط التصميمية المتعددة لكيفية تحميل الأمتعة، يمكن بكل سهولة تعديل التقسيمة الداخلية للسيارة لاستيعاب مختلف الاحتياجات.
وتعكس أجهزة الترفيه والتحكم في «كابتيفا 2024» الرفاهية التي تسعى لها «شفروليه الغانم» من خلال توفير شاشة عرض LCD عالية الجودة بحجم 10.4 بوصة تعمل باللمس مدعومة بأنظمة ذكية متوافقة مع كل من «أندرويد» و«Apple Car Play». كما تمنح «كابتيفا 2024» لركابها تجربة صوتية متميزة من خلال نظام صوتي الذي يشمل ستة مكبرات صوتية موزعة في مقصورة السيارة.
السلامة أولوية
ويأتي الطراز الجديد من «كابتيفا» مع مجموعة متطورة من مزايا السلامة المتقدمة وأنظمة مساعدة السائق ككاميرا الرؤية الأمامية والخلفية، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفية للركن ومكبح الركن الإلكتروني، والأكياس الهوائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، وأقفال ISOFIX لمقاعد الأطفال، ونظام المكابح المانع لانغلاق العجلات، والتوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، والتحكم بالثبات، والتحكم بالجر، والمساعدة ببدء صعود التلال وغيرها من المزايا الأخرى.
برنامج تعهد شفروليه
وتقدم شفروليه الغانم العديد من المميزات لتعزيز خدمات ما بعد البيع عبر برنامج «تعهد شفروليه» لجميع عملاء شفروليه، حيث يتم توفير الاطمئنان وراحة البال لهم بوجود أكبر مركز خدمة في العالم والمزود بكافة المعدات والنظم الحديثة للصيانة على أيدي فريق فني عالي الكفاءة لتقديم الخدمة المبنية على 4 ركائز هي التنافسية والشفافية في القيمة والأجور (وخاصة لسيارات الدفع الرباعي)، خدمة الحجز للخدمة في نفس اليوم، الجودة في الخدمة من خلال فريق فني معتمد وعالي الكفاءة، وتوفير ضمان 3 سنوات أو 100.000 كيلومتر مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
ويمكن للعملاء امتلاك سيارة أحلامهم من خلال زيارة أي من معارض شفروليه الغانم الكائنة في الشويخ، الري (صفاة الغانم)، أو الفحيحيل، ولمتابعة آخر الأخبار والاطلاع على أحدث العروض، يمكن للعملاء متابعة حسابات شفروليه الغانم على مواقع التواصل الاجتماعي على ChevroletAlghanim@، أو الاتصال على: 1800022.

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