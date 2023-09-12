شفروليه الغانم تطلق كابتيفا 2024 بتصميمها الجديد



عبدالله المؤذن: فخورون بإطلاق «كابتيفا» الجديدة المعاد تصميمها لتوفير تقنيات أكثر ذكاء السيارة تتمتع بأنظمة قيادة آمنة ومحرك أكثر قوة ما يرسخ مكانتها في الكويت لدى العائلات



أعلنت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده للسيارات، وهي أول موزع لجنرال موتورز في منطقة الخليج، عن إطلاق سيارة «كابتيفا 2024» بنسختها الجديدة، والتي تعد أيقونة أميركية متميزة في عالم سيارات الدفع الرباعي العائلية.

وتجسد هذه السيارة رؤية «شفروليه الغانم» في تقديم أحدث ما يمثل الفخامة والتطور التكنولوجي في عالم السيارات وتوفير تجربة قيادة فاخرة وآمنة وذكية لعملائها في الكويت.

وتم الكشف عن أحدث سيارة مقدمة من «شفروليه الغانم» في مجمع الأڤنيوز يوم الخميس 7 سبتمبر الجاري، حيث شهد هذا الإطلاق حضور عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام وعشاق السيارات والمؤثرين في الكويت لاستعراض السيارة والتعرف على مميزات هذا الطراز الجديد.

وقد تم تصميم «كابتيفا 2024» وهي نسخة متطورة من سابقتها، كسيارة رياضية عائلية عصرية بتصميم انسيابي، وميزات أمان لا مثيل لها، وأداء قوي، وتكنولوجيا مبتكرة.

وحققت «كابتيفا» منذ إطلاقها في منطقة الخليج نجاحا باهرا، وأصبحت السيارة الأكثر مبيعا ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم في الكويت منذ عام 2011.

وفي هذا السياق قال نائب المدير العام لشيفروليه وكاديلاك في الكويت عبدالله المؤذن: «فخورون بإطلاق كابتيفا الجديدة والتي تمت إعادة تصميمها من الألف إلى الياء، لتوفير تقنيات أكثر ذكاء وأنظمة قيادة أكثر أمنا ومحرك أكثر قوة مما يرسخ مكانتها في الكويت لدى كل من العائلات وعشاق القيادة في الطرق الوعرة على حد سواء».

واستطرد المؤذن «تمتاز كابتيفا بقدرات فائقة توفرها أنظمة الدفع الرباعي وديناميكية القيادة الاستثنائية والأداء القوي بالإضافة إلى أعلى مستويات الراحة والترفيه التي توفرها السيارة التي تتسع لسبعة ركاب».

تصميم خارجي عصري

تتألق «كابتيفا 2024» بهيكل خارجي يمتاز بمظهر العصري بفضل النوافذ الكبيرة والأنيقة. وتمتاز الواجهة الأمامية للسيارة بشبك أمامي بارز، وبمصابيح إضاءة «LED» فائقة الجودة، ومصابيح إنارة نهارية جارية، وإنارة خاصة بالضباب.

ويتألق الشكل الجانبي للسيارة عبر إطارات بحجم 18 بوصة، ومقابض أبواب بلون الهيكل مع تفاصيل مصنوعة من الكروم، بالإضافة إلى مرايا جانبية بلون الهيكل قابلة للتعديل والطي كهربائيا مع أضواء LED للتأشير. كما تمتاز «كابتيفا 2024» بسهولة الوصول إلى الأمتعة عبر الباب الخلفي الذي يفتح للأعلى.

رحابة داخلية لا مثيل لها

وتعد «كابتيفا 2024» مركبة عائلية بكل المقاييس، حيث تستطيع استيعاب سبعة ركاب براحة عالية، وتضفي فتحة السقف البانورامية في السيارة شعورا بالفسحة والفخامة. وتم تصميم مقصورتها بعناية فائقة، حيث تتميز بمواد فاخرة وتشطيبات عالية الجودة ومقاعد مريحة وأنيقة ثنائية اللون، كما يمكن تعديل مقعد السائق كهربائيا.