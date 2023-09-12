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أرزان مستشارا لصفقة عقارية جديدة بالولايات المتحدة

9/12/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن استراتيجيتها التي ترتكز على الاستثمار في أدوات الدين الذي تمت هيكلته بحسب أحكام الشريعة الإسلامية، أعلنت شركة أرزان ثروات التي تخضع لإشراف سلطة دبي للخدمات المالية أنها قدمت استشارة لفرصة استثمارية لتمويل محفظة عقارية لمجمعات سكنية في مدينة بالتيمور - ميرلاند في الولايات المتحدة الأميركية.
وتشتمل هذه المحفظة على إجمالي 491 وحدة إيجار تقع جميعها في بالتيمور، ماريلاند في الولايات المتحدة الأميركية، مؤجرة حاليا بنسبة 88% وبأقل من أسعار السوق. والجدير بالذكر أن تعزيز الجودة الائتمانية للتدفقات النقدية للإيجار تتركز على أن ما يقارب 61% من إيجار المحفظة مدعوم من قبل برامج الحكومة المحلية والفيدرالية.
وتبلغ فترة التمويل ثلاث سنوات ونصف السنة مع إمكانية التمديد لمدة سنة واحدة مشروطة بتحقيق حد أدنى من الضمانات الجيدة المتفق عليها. وتوفر هذه الصفقة توزيعات للمستثمرين بمتوسط عائد سنوي بنسبة 11% مدفوعة بشكل ربع سنوي ومعدل عائد داخلي بنسبة 13.3% خلال فترة الاستثمار صافي الرسوم والضرائب والمصروفات.
وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة أرزان ثروات مهند أبوالحسن: «تتمثل الأهداف الرئيسية لشركة أرزان ثروات في حماية أصول عملائها، وتقديم دخل مستقر وآمن، وتوسيع نطاق تنوع الصفقات في الأسواق الرئيسية التي نعمل فيها، بهدف توفير الفرص الاستثمارية مع ديناميكية مناسبة للمخاطر والمكافآت لعملائنا».
وأضاف: «تركز أرزان ثروات بشكل خاص حاليا على استراتيجية أدوات الدين الخاصة بها، وذلك نظرا لبيئة أسعار الفائدة المرتفعة الحالية».

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