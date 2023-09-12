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الكويت للتأمين أكثر شركة تأمين مستقرة ماليا بالكويت

9/12/2023 11:02:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حازت شركة الكويت للتأمين على جائزة «أكثر شركة تأمين مستقرة ماليا»، من مجلة «The Global Economics» المؤسسة المتخصصة في إطلاق التصنيفات السنوية في مجالات الاقتصاد والأعمال.
أتى ذلك عن اختيارات مجلة The Global Economics للشركات المتفوقة في فئة قطاع التأمين، لتنضم بذلك إلى نخبة من الشركات العالمية التي تم اختيارها في قطاعات مختلفة مثل البنوك والتمويل والتأمين والعقارات والطاقة والنقل والضيافة والرعاية الصحية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تم اختيار شركة الكويت للتأمين للفوز بلقب «أكثر شركة تأمين مستقرة ماليا» في الكويت تقديرا لأداء الشركة ومركزها الاقتصادي في سوق التأمين المحلي من خلال عدة معايير تدقق فيها اللجنة المتخصصة ولا تتوقف فقط على القدرة المالية والمستقبل الواعد، بل تعتمد أيضا على الوفاء بالتزاماتها تجاه المساهمين والعملاء، ومدى المصداقية التي تتمتع بها بين العملاء ومجتمع الأعمال.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين سامي شريف: «يعد اللقب بمنزلة شهادة ثقة لشركة الكويت للتأمين، وتأكيد على جدارتها ومهنيتها وعملها وفقا للمعايير المهنية الأرقى في قطاعها، وكونها الأفضل في مجال عملها».
وختم شريف حديثه، بالقول: «نحن نعمل بجد للحفاظ على مكانتنا كشركة تأمين رائدة في الكويت لأكثر من 60 عاما، وعلى التطوير المستمر في بيئة وثقافة العمل داخل الشركة، لنتمكن من دعم جميع عملائنا على تحقيق أهدافهم المالية وتأمينهم ضد المخاطر، كما أننا ملتزمون بالتميز في تقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة لجميع عملائنا».

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