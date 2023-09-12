أضافت المصادر، أنه من المتوقع إنشاء المصنع فى مدينة بدر الصناعية، وقالت إن حصة الحكومة من المشروع تتراوح بين 70 و80%، وأن التكلفة تشمل الأرض التى سيقام عليها المصنع.

ضافت أن المصنع سيعمل على تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى بودرة، ومن ثم تصدير كامل الإنتاج إلى الخارج، كمصدر للعملة الأجنبية.

ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع الشركتين الألمانيتين، الثلاثاء ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإستثمار البيئى والمناخى بمصر.

وسيتم تشغيل وإدارة المصنع فى مصر من خلال شركة إنتك رابر بودر، من خلال تفويض من الشركة المالكة للتكنولوجيا ريكوم باتنت آند لايسنز.

وقالت الهيئة فى بيان، إن هذا التعاون فى إطار مجهوداتها لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة, فى ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030

وقال مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة.

وأوضح أن المشروع خطوة لتعزيز الاستثمارات المحلية، ولتصبح مصر مركزا إقليميًا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكل أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية.

ولفت ((عبداللطيف)) إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء فى تأسيس مصنع بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لجميع أنواع المركبات.

وأضاف أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، وسيوفر هذا التعاون العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.