مصادر: 400 مليون دولار تكلفة متوقعة لإنشاء مصنع تدوير الإطارات
التاريخ
9/12/2023 11:01:34 PM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت مصادر لـ”البورصة”، إن التكلفة الاستثمارية لإنشاء مصنع تدوير إطارات المركبات، الذى تعتزم الهيئة العربية للتصنيع تدشينه بالتعاون مع الشركتين الألمانيتين“إنتك رابر بودر”، وشركة“ريكوم باتنت آند لايسنز”، ستزيد على 400 مليون دولار.
أضافت المصادر، أنه من المتوقع إنشاء المصنع فى مدينة بدر الصناعية، وقالت إن حصة الحكومة من المشروع تتراوح بين 70 و80%، وأن التكلفة تشمل الأرض التى سيقام عليها المصنع.
ضافت أن المصنع سيعمل على تدوير الإطارات المستعملة وتحويلها إلى بودرة، ومن ثم تصدير كامل الإنتاج إلى الخارج، كمصدر للعملة الأجنبية.
ووقعت الهيئة العربية للتصنيع مذكرة تفاهم مع الشركتين الألمانيتين، الثلاثاء ضمن فعاليات النسخة الأولى من منتدى الإستثمار البيئى والمناخى بمصر.
وسيتم تشغيل وإدارة المصنع فى مصر من خلال شركة إنتك رابر بودر، من خلال تفويض من الشركة المالكة للتكنولوجيا ريكوم باتنت آند لايسنز.
وقالت الهيئة فى بيان، إن هذا التعاون فى إطار مجهوداتها لتعزيز الشراكة وفتح آفاق جديدة من التعاون والاستثمارات المشتركة, فى ظل رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
وقال مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة تحرص على إقامة شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع كبرى الشركات الألمانية العالمية المتخصصة.
وأوضح أن المشروع خطوة لتعزيز الاستثمارات المحلية، ولتصبح مصر مركزا إقليميًا لتدوير إطارات السيارات والمركبات بكل أنواعها طبقا لمواصفات الجودة العالمية.
ولفت ((عبداللطيف)) إلى أن الهيئة تحرص على تنفيذ شراكات استراتيجية مُثمرة، وتتطلع لتعزيز التعاون مع الشركات الألمانية العالمية المتخصصة للبدء فى تأسيس مصنع بشراكة مشتركة لتدوير الإطارات لجميع أنواع المركبات.
وأضاف أنه جارٍ اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء المصنع، وسيوفر هذا التعاون العديد من فرص العمل للشباب من المهندسين والفنيين والتدريب على أحدث تكنولوجيا بمعايير الثورة الصناعية الرابعة.
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