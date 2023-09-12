Wednesday, 13 September 2023 06:44 GMT

إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي

9/12/2023 9:22:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت حكومة مكسيكو سيتي أن شخصين أصيبا خارج مطار مكسيكو سيتي الدولي يوم الثلاثاء بعد أن أطلق من يشتبه بكونه لصا النار على الشرطة، لكن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الأمن بالمدينة في بيان إنه تم اعتقال مسلح مشتبه به.

وقال كارلوس فيلاسكيس مدير المطار، وهو أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا اللاتينية، للصحفيين إن الصالة التي وقع الحادث أمامها تعمل دون توقف وأن الركاب ليسوا في خطر.

وأعلن
وزير الأمن في مكسيكو سيتي بابلو فاسكيس لوسائل إعلام محلية أن الوضع تحت السيطرة.

وقالت الوزارة إن أفراد من جهات إنفاذ القانون يحققون في عمليات سطو مزعومة في منطقة الجمارك بالمطار عندما وقعت المواجهة، إذ أدى إطلاق نار لإصابة مسؤول وأصيب شرطي بعد أن صدمته سيارة.

MENAFN12092023000110011019ID1107057614

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث