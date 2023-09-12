إصابة شخصين في إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي

أعلنت حكومة مكسيكو سيتي أن شخصين أصيبا خارج مطار مكسيكو سيتي الدولي يوم الثلاثاء بعد أن أطلق من يشتبه بكونه لصا النار على الشرطة، لكن الرحلات الجوية تعمل بشكل طبيعي.

وقالت وزارة الأمن بالمدينة في بيان إنه تم اعتقال مسلح مشتبه به.

وقال كارلوس فيلاسكيس مدير المطار، وهو أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا اللاتينية، للصحفيين إن الصالة التي وقع الحادث أمامها تعمل دون توقف وأن الركاب ليسوا في خطر.

وأعلن

وزير الأمن في مكسيكو سيتي بابلو فاسكيس لوسائل إعلام محلية أن الوضع تحت السيطرة.

وقالت الوزارة إن أفراد من جهات إنفاذ القانون يحققون في عمليات سطو مزعومة في منطقة الجمارك بالمطار عندما وقعت المواجهة، إذ أدى إطلاق نار لإصابة مسؤول وأصيب شرطي بعد أن صدمته سيارة.