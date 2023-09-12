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المنفي: كارثة الفيضانات أكبر من قدرات ليبيا

9/12/2023 9:22:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ليل الأربعاء إنه ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء لاتخاذ عدة تدابير لمواجهة تداعيات الفيضانات.

وأضاف المنفي في كلمة متلفزة على التلفزيون الرسمي الليبي أن "الكارثة أكبر من قدرت ليبيا ونطالب الدول الصديقة بالمساعدة العاجلة".

وقدم المنفي الشكر للدول التي قدمت المساعدات مشيرا إلى الجزائر ومصر وتركيا وفرنسا.

وشدد المنفي على تكاتف كل الفرقاء السياسيين في ليبيا، قائلا إن المحن تذكرنا بأهمية التكاتف والتأزر ونبذ الخلافات، وقال إن على الليبين التعاضد على قلب رجل واحد.

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