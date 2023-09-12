أعلنت مجموعة "بي بي" البريطانية العملاقة في مجال الطاقة الثلاثاء أنّ رئيسها التنفيذي برنارد لوني استقال "بمفعول فوري" بعد إقراره بأنّه لم يكن شفّافاً مع الإدارة بشأن "علاقات شخصية" تربطه بزملاء في الشركة.

وقالت المجموعة في بيان إنّ "برنارد لوني أبلغ الشركة بأنه استقال من منصب الرئيس التنفيذي بمفعول فوري"، مشيرة الى أنّ المدير المالي مواري أوشينكلوس سيتولّى مهامه بالإنابة.

ويغادر لوني البالغ 53 عاماً المنصب الذي تولاه قبل ثلاثة أعوام، بعدما قاد الشركة في فترة مضطربة تخلّلتها جائحة كوفيد-19 وتبعات حرب أوكرانيا.

وكان لوني تعهّد جعل "بي بي" رائدة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة والحدّ تدريجياً من انتاج النفط والغاز لخفض الانبعاثات. لكنّ ناشطين بيئيين ينتقدون محدودية تحرّك المجموعة نحو هذا الهدف خلال عهده.

ويأتي رحيل لوني بعد تحقيق داخلي بشأن تصرفاته، مسنداً باستشارة قانونية من خارج المجموعة.

وأكّدت "بي بي" في مايو أنّ مجلس إدارتها تلقّى ودقّق في اتّهامات من مصدر مجهول مرتبطة بتصرف لوني "بشأن علاقات شخصية مع زملاء في الشركة".

وخلال المراجعة، كشف لوني عن "عدد قليل من العلاقات التاريخية مع زملاء قبل أن يصبح رئيساً تنفيذياً"، وفق ما أفادت الشركة التي أكّدت أنّه لم يخالف ميثاق التصرّف المحدّد من قبلها.

وأكّدت المجموعة أنّ لوني قدّم ضمانات بشأن ما أدلى به عن العلاقات السابقة، إضافة إلى تصرفاته مستقبلاً. إلا أنها تلقّت مؤخّراً "مزاعم إضافية ذات طبيعة مشابهة، وفتحت تحقيقاً فورياً" بشأنها.

وأضافت أنّ لوني "أبلغ الشركة اليوم إقراره بأنه لم يكن شفّافاً بالكامل في ما كشفه سابقاً... لم يقدّم تفاصيل بشأن كلّ العلاقات، وأقرّ بأنّه كان يجدر به الإفصاح بشكل أكثر شمولاً".

ولوني الذي يحمل الجنسية الإيرلندية انضمّ إلى "بي بي" في 1991 وتدرّج فيها إلى أن أصبح رئيسها التنفيذي في 2020.

وكما غيرها من المجموعات العملاقة في مجال الطاقة، أعلنت "بي بي" تحقيق أرباح قياسية لعام 2022 بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. إلا أنّ الإيرادات تراجعت بعض الشيء في 2023 مع الانخفاض النسبي في أسعار مواد الطاقة.

وزادت مستحقّات لوني العام الماضي لتبلغ 10 ملايين جنيه استرليني (12 مليون دولار) في ظلّ الأرباح القياسية التي حقّقتها المجموعة.