رانيا يوسف: أتصرف بتلقائية في مجتمع متحفظ

وأضافت رانيا يوسف أنها لا تتعمد إثارة الجدل حولها، ولكنها تتصرف بطبيعتها، كما ترتدي ما يروق لها من الملابس.

وتحدثت الممثلة البالغة 49 عامًا عن عادات المجتمع المصري، وقالت على هامش مهرجان "جولدن أورد" في لبنان إن المجتمع المصري "متحفظ".

وقالت إنها تتصرف بتلقائية وهو ما يعد غريبًا على المجتمع المصري "المتحفظ"، مشيرة إلى أنها تربت ونشأت في "طبقة مختلفة"، في بيئة تشجع على حرية الاختيار.

وأكدت أنها تحرص على نقل هذه الحرية إلى بناتها، وتقول: "لا أتدخل في ملابسهن أو دراستهن"، وأترك لهن الحرية في الاختيار مثلما نشأت في أسرتي.

وكُرِّمت رانيا يوسف من مهرجان "جولدن أورد" في لبنان، وظهرت خلال التكريم بإطلالة من فستان "بيج" بدون أكمام، أبرز جمالها وأنوثتها وزادها جاذبية.

فنيًا، شاركت رانيا يوسف في مسلسل "عالم تاني"، وهو بطولة: نضال الشافعي، فريال يوسف، فراس سعيد، سميرة صدقي، ديانا هشام، تميم عبده وإلهام عبد البديع، تأليف إسلام يوسف، وإخراج عبد العزيز حشاد.