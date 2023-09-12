بالتفاصيل.. تعرف على أهم ميزات نظام آي أو إس 17 من آبل

ويمثل "آي أو إس 17" إصدارًا رئيسيًا من نظام "آبل" التشغيلي، يعمل على ترقية تجربة الاتصالات عبر الهاتف وخدمة "فيس تايم" والرسائل، ويجعل المشاركة أسهل مع ميزة "إير دروب" ويوفر مدخلات أكثر ذكاءً تعمل على تحسين سرعة ودقة الكتابة.

كما يقدم "آي أو إس 17" أيضًا تجارب جديدة مع "جورنال"، وهو تطبيق جديد كليًا يُطرح لاحقًا هذا العام يسهل على الأشخاص ممارسة عادة تدوين اليوميات، إضافةً إلى "ستاند باي"، وهي طريقة جديدة لعرض المعلومات التي يمكن رؤيتها عند ضبط "آيفون" وشحنه.

ترقيات رئيسية لتجربة الهاتف

سيحظى تطبيق الهاتف بتحديثات كبيرة مع ملصقات جهات الاتصال المخصصة، وهي توفر طريقة جديدة للمستخدمين للتعبير عن أنفسهم.

ويمكن للمستخدمين تخصيص طريقة الظهور، وإضفاء مظهر جديد كليًا على المكالمات الواردة، واختيار طريقة عرض الصور أو "ميموجي" (Memoji)، بالإضافة إلى تحديد الخط ولونه.

وتكون ملصقات جهات الاتصال المخصصة متاحة أيضًا لتطبيقات الاتصال التابعة لجهات خارجية.

ويمنح البريد الصوتي المباشر المستخدمين القدرة على رؤية النسخ المكتوبة في الوقت الفعلي عندما يترك شخص ما بريدًا صوتيًا، كما يتيح فرصة الرد أثناء ترك المتصل رسالته بناءً على ما يُقال.

ولن يتم إشعار المستخدم بالمكالمات المزعجة المُحددة من قبل شركات الاتصالات كبريد صوتي مباشر، وبدلا من ذلك سيتم رفضها على الفور.

ميزات جديدة لـ "فيس تايم"

يدعم تطبيق "فيس تايم" في النسخة الجديدة من نظام التشغيل الرسائل الصوتية والمرئية، بحيث يمكن للشخص الموجود على الطرف الآخر أن يترك لك تسجيل فيديو أو رسالة صوتية إذا لم ترد على المكالمة.

كما أصبحت مكالمات "فيس تايم" تدعم ردود الفعل، مثل القلوب والبالونات والألعاب النارية وأشعة الليزر والمطر.

أما تحديث جهاز "آبل تي في ٤ كي" (Apple TV 4K)، فيتيح لـ "فيس تايم" العمل على الشاشات الكبيرة في المنزل.

وباستخدام الكاميرا الاستمرارية، يعمل جهاز "آبل تي في ٤ كي" ككاميرا لمكالمة "فيس تايم"، حيث يمكن للمستخدمين الآن بدء مكالمة فيديو مباشرة من جهاز (iOS)، أو بدء المكالمة عبر "آيفون" ومن ثم نقلها إلى جهاز (iOS).

وتمنح ميزة "سنتر ستيج" (Center Stage) المستخدمين إطارا مثاليا حتى أثناء التنقل في أرجاء الغرفة، مع جميع ميزات "فيس تايم" الأخرى، بما في ذلك تحويل المكالمات بين جهاز (iOS) والتلفاز.

مظهر جديد وتحديثات للرسائل

وعلى صعيد الرسائل، يتيح نظام التشغيل (iOS 17) بعض الإضافات المهمة، إذ أتيحت جميع الرموز التعبيرية "إيموجي" (emoji) كملصقات في تطبيق الرسائل، إلى جانب إتاحة استخدام الرموز التعبيرية فوق الصور والرسائل مثل الملصق.

كما يمكن إنشاء الملصقات المباشرة من الصور باستخدام ميزة "إزالة الموضوع من الخلفية" التي تم تقديمها في نظام التشغيل (iOS 16).

ويمكن للمستخدمين أيضًا إضافة تأثيرات إلى الملصقات المباشرة لتضفي عليها مزيدا من الحيوية، فإذا كنت تستخدم الصور الحية، فستتمكن من الحصول على ملصق متحرك يمكن مشاركته في تطبيق الرسائل.

وأصبح البحث أكثر دقة مع مرشحات البحث، وهو ما يتيح للمستخدمين بدء البحث وإضافة مرشحات إضافية لتضييق نطاق النتائج والعثور على ما يبحثون عنه بالضبط، ويمكن حذف رموز التحقق لمرة واحدة يتم تسليمها بواسطة تطبيق الرسائل تلقائيًا.

وإذا كنت تواجه مشكلة في مواكبة الدردشات الجماعية أو مع شخص يرسل الكثير من الرسائل، فإن هناك سهمًا جديدًا يتيح لك معرفة المكان الذي توقفت فيه حتى تتمكن من رؤية ما لم تتم قراءته في المحادثة.

وعند إرسال رسالة صوتية، يتم نسخها كتابيًا تلقائيًا حتى يتمكن المستخدمون من قراءتها في الوقت الحالي أو الاستماع إليها لاحقًا.

وعلى صعيد مشاركة الموقع في الرسائل، أصبح الأمر أبسط، فعندما يشارك المستخدم موقعًا، يجري تحديثه بالوقت الفعلي في المحادثة.

وتقدم الرسائل أيضًا "تسجيل الوصول"، وهي ميزة أمان مهمة تتيح للمستخدم إخبار أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء أنه وصل إلى وجهته بأمان.

وعند تشغيل الميزة، يجري تنبيه الشخص الذي تتواصل معه عندما تصل إلى المكان الذي تذهب إليه، وإذا لم تقم بذلك في الوقت المناسب أو توقف تقدمك، يمكن لجهة الاتصال تلك رؤية موقع هاتفك، ومستوى البطارية، والحالة الخلوية لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى المساعدة، مع تشفير أي معلومات تتم مشاركتها من طرف إلى طرف.

مشاركة أسهل مع "إير دروب" و "نيم دروب"

أضيفت لـ "إير دروب" (AirDrop) طرق جديدة للمشاركة، حيث تسمح ميزة "نيم دروب" (NameDrop) للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال عن طريق التقريب بين أجهزة "آيفون"، أو عن طريق التقريب بين "آيفون" و"آبل ووتش" (Apple Watch).

كما أن التقريب بين أجهزة "آيفون" يتيح للمستخدمين أيضًا مشاركة ونقل المحتوى أو بدء "شير بلاي" (SharePlay) للاستماع إلى الموسيقى أو مشاهدة فيلم أو تشغيل لعبة.

في وقت لاحق من هذا العام، ستسمح "إير دروب" ببدء عمليات نقل الملفات الكبيرة بواسطة هاتفين على مقربة شديدة، مع انتهاء عملية النقل عبر "آيكلاود".

تحسينات على التصحيح التلقائي والإملاء

أما ميزة التصحيح التلقائي، فتم تحديثها بشكل شامل يُحسن التجربة والدقة للمستخدمين في كل مرة يكتبون فيها.

ونالت الميزة أيضًا تصميمًا محدثًا لدعم الكتابة بشكل أفضل، كما أصبح من الممكن تصحيح الأخطاء على مستوى الجملة لتفادي الأخطاء النحوية.

وسيتلقى مستخدمو "آي أو إس 17" توصيات نصية تنبؤية مضمنة أثناء الكتابة، للتنبؤ بشكل أفضل بما يريد المستخدم قوله، بحيث يوفر الملء التلقائي جملًا كاملة مع تنبؤات مضمنة عند الكتابة، لذا فإن إضافة كلمات كاملة أو إكمال الجمل سيصبح أمرا سهلا.

عرض المعلومات أثناء شحن الهاتف

يقدم نظام التشغيل "آي أو إس 17" ميزة "ستاند باي"، وهي التي تمنح المستخدمين تجربة وضع ملء الشاشة مع معلومات يمكن رؤيتها من مسافة بعيدة عندما يكون الهاتف موضوعًا على جانبه أثناء الشحن.

وتعد هذه الميزة مثالية عند وضع الهاتف على المنضدة أو المكتب، ويمكن تخصيصها لعرض مجموعة من أنماط الساعة، أو الصور المفضلة، أو الأدوات المصغّرة.

وبفضل دعم الأنشطة المباشرة، والمساعد الصوتي "سيري" (Siri)، والمكالمات الواردة، والإشعارات الأكبر حجمًا، تجعل ميزة "ستاند باي" (StandBy) "آيفون" مفيدا حتى عندما يكون بعيدا عن متناول صاحبه.

وعند الشحن باستخدام "ماج سيف" (MagSafe)، تتذكر الميزة طريقة العرض المفضلة للمستخدم، ومن السهل إظهار وضع "ستاند باي" في أي وقت من خلال النقر على الشاشة، وهو متاح في "آيفون 14 برو" (iPhone 14 Pro) المزود بميزة الشاشة العاملة دائمًا.

طريقة جديدة لتقدير لحظات الحياة

بالرغم من عدم توافره بعد، فإن نظام التشغيل الجديد من "آبل" يوفر تطبيق "جورنال" المصمم لتسجيل أفكارك وأنشطتك يوميًا، وهو أمر ثبت أنه يحسن الرفاهية.

ويستخدم "آيفون" التعلم الآلي عبر الجهاز لاقتراح موضوعات لك لتكتب عنها بناءً على أنشطتك الحديثة خلال اليوم، بما في ذلك التقاط الصور وزيارة الأشخاص والأماكن والتدريبات وغير ذلك، حيث تساعد الإشعارات المجدولة في بناء عادة تدوين اليوميات.

ومن خلال القدرة على قفل التطبيق واستخدام المعالجة عبر الجهاز والتشفير من طرف إلى طرف، فإن الشركة صممت "جورنال" لحماية خصوصية المستخدم وضمان عدم تمكن أي شخص من الوصول إلى بياناته.

ويمكن لتطبيقات الجهات الخارجية تقديم اقتراحات حول تدوين اليوميات، لكن كل المحتوى محمي ومؤمن برمز المرور.

تحديثات الخصوصية وإمكان الوصول

تتضمن تحديثات الخصوصية توسيع أمان التواصل خارج الرسائل للمساعدة في الحفاظ على أمان الأطفال عند إرسال المحتوى واستلامه عبر "إير دروب" و "ملصقات الاتصال" ورسالة "فيس تايم" وعند استخدام أداة انتقاء الصور لاختيار المحتوى المراد إرساله.

كما جرى توسيع الخصوصية لتشمل أيضًا محتوى الفيديو بالإضافة إلى الصور الثابتة. وهناك ميزة جديدة للتحذير بشأن المحتوى الحساس تساعد المستخدمين البالغين على تجنب مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو غير المرغوب فيها.

وكما هو الحال مع سلامة التواصل، تحدث جميع عمليات معالجة الصور والفيديو الخاصة بالتحذير بشأن المحتوى الحساس عبر الجهاز، لذلك لا تتمكن "آبل" من الوصول إلى المحتوى.

بينما تتضمن تحديثات إمكانية الوصول ميزة "الوصول المساعد"، وهي واجهة قابلة للتخصيص تساعد المستخدمين ذوي الإعاقات الإدراكية على استخدام "آيفون" بمزيد من السهولة والاستقلالية، وتتيح ميزة "الصوت الشخصي" للمستخدمين المعرضين لخطر فقدان الكلام خيار إنشاء صوت يشبه صوتهم.

وتساعد ميزة "أشر وتحدث" المستخدمين المكفوفين أو ضعاف البصر على قراءة النص عبر الأشياء المادية عن طريق التأشير.

مميزات إضافية في (iOS 17)

يوفر متصفح الويب "سفاري" حماية أكبر للتصفح الخاص باستخدام ميزة التعرف على الوجه "فيس آي دي" (Face ID)، كما يمنع المتعقبات من تحديد جهازك ومتابعة حركة التصفح عبر مواقع الويب.

ويفصل خيار "الحسابات" في المتصفح بين تصفح عملك وتصفحك الشخصي مع تواريخ وملحقات ومجموعات علامات تبويب ومفضلة وملفات تعريف ارتباط مختلفة.

ويتم الآن قفل التصفح الخاص عندما لا يكون قيد الاستخدام، ذلك ما يسمح للمستخدم بإبقاء علامات التبويب مفتوحة حتى عند الابتعاد عن الجهاز.

يمكن للمستخدمين مشاركة كلمات المرور مع مجموعة من جهات الاتصال الموثوقة من خلال ميزة "المشاركة العائلية" المتوافرة في تطبيق كلمات المرور.

كما يمكن لأي شخص في المجموعة إضافة وتحرير كلمات المرور التي تتم مشاركتها بأمان من خلال سلسلة مفاتيح "آي كلاود"، حيث تعتبر هذه الميزة مفيدة لكلمات المرور التي تحتاج إلى الوصول إليها من قبل أكثر من شخص واحد، مثل خدمات البث.

ويحتوي تطبيق "الصحة" على ميزة تتبع الحالة المزاجية التي تتيح لك تسجيل مشاعرك اليومية والعواطف اللحظية لتتبع حالتك. كما تقدم الشركة تقييمات للاكتئاب والقلق المستخدمة في العيادات لمساعدتك في تحديد ما إذا كنت معرضًا للخطر.

باستخدام كاميرا "ترو ديبث" يساعدك تطبيق "الصحة" بتحديد ما إذا كنت قريبًا جدًا من شاشتك من خلال أداة قياس مسافة الشاشة، مع تشجيعك على إبعاد الجهاز بعد بقائه على مسافة تزيد عن 12 بوصة من وجهك لفترة طويلة من الوقت، حيث تساعد زيادة المسافة الأطفال في تقليل مخاطر الإصابة بقصر النظر وتمنح المستخدمين البالغين فرصة لتقليل إجهاد العين الرقمي.

في تطبيق الخرائط، يمكنك الآن تنزيل خرائط غير متصلة بالإنترنت لمناطق محددة، بحيث يمكنك الوصول إلى التنقل خطوة بخطوة والوقت المقدر للوصول والمواقع القريبة حتى دون الاتصال بالإنترنت.

أصبح من الممكن الآن مشاركة متتبع "إير تاغ" مع ما يصل إلى 5 أشخاص آخرين، بحيث يمكن للأصدقاء وأفراد العائلة الذين يعيشون معًا تتبع عنصر باستخدام المتتبع في تطبيق "فايند ماي". كما يمكن لكل فرد في المجموعة رؤية موقع العنصر وتشغيل الصوت واستخدام البحث الدقيق للمساعدة في تحديد موقع المتتبع المشترك عندما يكون في مكان قريب.

تدعم "آبل ميوزك" قوائم التشغيل التعاونية للاستماع إلى الموسيقى مع الأصدقاء، وبفضل ميزة "شير بلاي" في السيارة، يمكن للركاب إضافة الأغاني إلى ما يتم تشغيله من خلال "كاري بلاي" حتى دون اشتراك "آبل ميوزك".

تحظى سماعات "إير بودز" بميزات جديدة تعيد تعريف تجربة الصوت الشخصية، بما في ذلك الصوت التكيفي، الذي يجمع بين إلغاء الضوضاء النشط والشفافية بحيث يمكنك أن تكون أكثر وعيا بمحيطك مع تقليل الضوضاء غير المرغوب فيها، في حين يعمل الوعي بالمحادثة على إيقاف تشغيل الموسيقى عندما يتحدث شخص ما إليك حتى تتمكن من سماعه، بينما يضبط مستوى الصوت المخصص الصوت وفقًا لتفضيلاتك. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسينات التبديل التلقائي وعناصر التحكم في المكالمات تجعل التبديل بين الأجهزة أسرع وأكثر موثوقية، ويمكنك كتم الصوت وإلغاء كتمه من خلال الضغط على ساق السماعات.

يتيح تطبيق "هوم" للمستخدمين إمكانية عرض ما يصل إلى 30 يومًا من سجل النشاط عبر أقفال الأبواب وأبواب المرآب وأنظمة الإنذار وأجهزة استشعار الاتصال.

يعتبر "سبوت لايت سيرتش" أيضًا أكثر تفاعلية، بحيث يمكنك أداء أشياء مثل تغيير الإعدادات دون فتح أحد التطبيقات.

في تطبيق التذكيرات، توجد قائمة البقالة المضمنة التي تجمع العناصر التي تضيفها إلى فئات، ويمكن للمستخدمين تغيير كيفية تجميع العناصر وتتذكر القائمة تفضيلاتهم.

في تطبيق الملاحظات، يمكنك إنشاء روابط بين الملاحظات بحيث يمكن ربط الملاحظات ذات الصلة ببعضها البعض، كما يحتوي التطبيق أيضًا على دعم أفضل لملفات "بي دي إف".

أصبح البحث المرئي متاحًا الآن في إطارات الفيديو المتوقفة مؤقتًا، حيث يمكن للمستخدمين تحديد الطعام وواجهات المحلات واللافتات والرموز ورفع الموضوعات الفردية من الصور ومقاطع الفيديو.

يمكن تنشيط المساعد الصوتي "سيري" بمجرد قول "سيري"، دون الحاجة إلى قول "مرحبًا سيري". وبمجرد التنشيط، يمكنك إصدار أوامر متعددة على التوالي دون الحاجة إلى إعادة تنشيط المساعد.

في تطبيق "الصور"، يستخدم ألبوم الأشخاص التعلم الآلي عبر الجهاز للتعرف على المزيد من صور الأشخاص المفضلين لدى المستخدم، بالإضافة إلى القطط والكلاب.

ويدعم تطبيق "البريد الإلكتروني" الملء التلقائي لرموز التحقق تمامًا مثل الرسائل.

في "آبل نيوز"، يمكن للمشتركين الوصول إلى الكلمات المتقاطعة اليومية والاستماع إلى القصص الصوتية لاشتراك "آبل نيوز بلس" في تطبيق البودكاست.

أصبح من الممكن عبر تطبيق "اللياقة البدنية" رؤية أبرز أنشطة تمرين الأصدقاء وإنشاء جداول مخصصة للتمرين والتأمل باستخدام الخطط المخصصة لاشتراك "آبل فيتنس بلس".

الأجهزة الداعمة لـ "آي أو إس 17"

يتوافق (iOS 17) مع "ايفون إكس آر" (iPhone XR) و "ايفون إكس إس" (iPhone XS) والإصدارات الأحدث، مما يعني أنه لن يدعم "آيفون 8" و "آيفون 8 بلس" و "آيفون إكس"، حيث كانت هذه الأجهزة قادرة على تشغيل (iOS 16)، لكن لا يمكن تحديثها إلى (iOS 17).

وفيما يلي القائمة الكاملة للهواتف المدعومة:

"آيفون 14".

"آيفون 14 بلس".

"آيفون 14 برو".

"آيفون 14 برو ماكس".

"آيفون 13".

"آيفون 13 ميني".

"آيفون 13 برو".

"آيفون 13 برو ماكس".

"آيفون 12".

"آيفون 12 ميني".

"آيفون 12 برو".

"آيفون 12 برو ماكس".

"آيفون 11".

"آيفون 11 برو".

"آيفون 11 برو ماكس".

"آيفون إكس إس".

"آيفون إكس إس ماكس".

"آيفون إكس آر"

"آيفون إس إي" (الجيل الثاني أو أحدث).