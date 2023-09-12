سهير رمزي: عيب نقول الفن حرام



وقالت سهير رمزي في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية: "الإنسان هو الذي يحدد ما هو حلال وما هو حرام ولا يحتاج إلى شرح"، مضيفة "عيب نقول الفن حرام".

وأضافت: "الفن، بجميع أشكاله وتجلياته، طالما أنه لا يؤذي أحدًا ويقدم عملاً جيدًا ويحمل رسالة، لا يمكن أن يتم اعتباره حرامًا. كيف يمكن أن نقول ذلك؟".

الفنانة سهير رمزي كانت قد كشفت في وقت سابق أنها تستعد لتجربة تمثيلية جديدة في المستقبل القريب.

وأشارت إلى أنها تلقت بعض العروض الدرامية، لكنها لم تحدد بعد السيناريو المناسب، وأكثر ما يهمها هو أن يكون العمل ذو قيمة فنية وإنسانية.

وعن سبب عدم نجاح مسلسل "أم البنات" الذي شاركت فيه خلال موسم رمضان المنصرم، قالت سهير رمزي: "كان المسلسل جيدًا وحقق نجاحًا في المشاهدة، ولكن ربما توزيعه لم يكن مناسبًا في بعض المناطق.. في النهاية، الجمهور هو الذي يحكم علينا".

مسلسل "أم البنات" من بطولة سهير رمزي ومنة عرفة وديانا هشام وسيلين عبدالعزيز وسارة سلامة وهاجر الشرنوبي وناصر سيف ومحمد مهران، وإخراج عبدالعزيز حشاد.