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4 إصابات بإطلاق نار خلال مشاجرة بالبيادر

9/12/2023 7:28:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب 4 أشخاص، مساء امس الثلاثاء، بإطلاق عيارات نارية خلال مشاجرة بمنطقة البيادر في العاصمة عمان وفقا لما اكده مصدر امني .

وقال المصدر، إن عدد الإصابات بالأعيرة النارية بلغ 4 أشخاص.

وأكد على أن الأجهزة الأمنية فضت المشاجرة، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة.

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