4 إصابات بإطلاق نار خلال مشاجرة بالبيادر

4 إصابات بإطلاق نار خلال مشاجرة بالبيادر
التاريخ
9/12/2023 7:28:03 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أصيب 4 أشخاص، مساء امس الثلاثاء، بإطلاق عيارات نارية خلال مشاجرة بمنطقة البيادر في العاصمة عمان وفقا لما اكده مصدر امني .
وقال المصدر، إن عدد الإصابات بالأعيرة النارية بلغ 4 أشخاص.
وأكد على أن الأجهزة الأمنية فضت المشاجرة، وفتحت تحقيقا في ملابسات الحادثة.
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