65 % من السودانيين بلا رعاية صحية
التاريخ
9/12/2023 7:27:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن حوالي 65 % من السكان في السودان لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية، كما أن أكثر من 70 % من المرافق الصحية في مناطق النزاع لا تعمل.
وفي وقت تتواصل فيه المعارك بين طرفي حرب السودان، الجيش والدعم السريع، قال مدير المنظمة تيدروس غيبرييسوس، «إن الوضع الصحي على حدود السودان مأساوي، مع مزيج من تفشي الأمراض وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة والجوع وسوء التغذية».
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