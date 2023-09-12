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65 % من السودانيين بلا رعاية صحية

9/12/2023 7:27:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت منظمة الصحة العالمية عن أن حوالي 65 % من السكان في السودان لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الصحية، كما أن أكثر من 70 % من المرافق الصحية في مناطق النزاع لا تعمل.

وفي وقت تتواصل فيه المعارك بين طرفي حرب السودان، الجيش والدعم السريع، قال مدير المنظمة تيدروس غيبرييسوس، «إن الوضع الصحي على حدود السودان مأساوي، مع مزيج من تفشي الأمراض وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة والجوع وسوء التغذية».

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

٪70 من المرافق الصحية في السودان متوقفة والمعارك تتواصل

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