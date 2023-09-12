«الوطنية للانتخابات» تحظر على موظفي الحكومة والمسؤولين دعم المرشحين أو الترويج لهم
التاريخ
9/12/2023 7:27:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.
جاء ذلك بناء على رصد اللجنة قيام بعض الموظفين الحكوميين بالترويج عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل لبرامج انتخابية لمرشحين، منوهة بأن ذلك يعد مخالفة للمادة 39 من التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس.
إلى ذلك، حدد دليل «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات»، الصادر عن اللجنة، 6 معايير رئيسية لإعداد برنامج انتخابي مؤثر، بحيث يكون قصيراً وبسيطاً، صادقاً وموثوقاً فيه، ويتضمن القضايا التي تهم الناخبين، ومختلفاً عن الآخرين، ويخاطب العقل والقلب، وهادفاً.
وتشهد الحملات الانتخابية تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، الذين شددوا على ضرورة تحلي البرامج الانتخابية بالواقعية.
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