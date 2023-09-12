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«الوطنية للانتخابات» تحظر على موظفي الحكومة والمسؤولين دعم المرشحين أو الترويج لهم

9/12/2023 7:27:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية والمسؤولين الحكوميين دعم أي من المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، أو عمل دعاية انتخابية لصالح أي منهم بأي شكل.

جاء ذلك بناء على رصد اللجنة قيام بعض الموظفين الحكوميين بالترويج عبر حساباتهم الشخصية في مواقع التواصل لبرامج انتخابية لمرشحين، منوهة بأن ذلك يعد مخالفة للمادة 39 من التعليمات التنفيذية الخاصة بانتخابات المجلس.

إلى ذلك، حدد دليل «بناء القدرات البرلمانية لمجتمع دولة الإمارات»، الصادر عن اللجنة، 6 معايير رئيسية لإعداد برنامج انتخابي مؤثر، بحيث يكون قصيراً وبسيطاً، صادقاً وموثوقاً فيه، ويتضمن القضايا التي تهم الناخبين، ومختلفاً عن الآخرين، ويخاطب العقل والقلب، وهادفاً.

وتشهد الحملات الانتخابية تفاعلاً كبيراً من قبل الجمهور، الذين شددوا على ضرورة تحلي البرامج الانتخابية بالواقعية.

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