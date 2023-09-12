الإمارات تقدم مساعدات عاجلة للمتأثرين بفيضانات ليبيا

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أمر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الهيئة بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتأثرين من الفيضانات في ليبيا.

وشرعت الهيئة في تنفيذ برنامج إغاثي على وجه السرعة تقدم من خلاله كميات كبيرة من مستلزمات الإيواء والمواد الغذائية والصحية. ووصل فريق الإمارات للبحث والإنقاذ، أمس، إلى مدينة بنغازي، وباشر مهامه فور وصوله، والذي يضم 34 فرداً مزودين بالآليات والمعدات اللازمة لأداء مهامه.

وأدت السيول الناجمة عن العاصفة «دانيال» غير المسبوقة، والتي ضربت شرقي ليبيا، إلى انهيار سدود وجرف مبانٍ وتدمير ربع مدينة درنة، وسط مخاوف من فقد ما لا يقل عن عشرة آلاف شخص. وأعلن وزير بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب تجاوز حصيلة الضحايا 5 آلاف قتيل.

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