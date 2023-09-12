أعلنت توكو للابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، عن شراكة استراتيجية مع شركة فيرتوزون، الشركة المتخصصة في مجال حلول الأعمال وخدمات الشركات بالمنطقة، لإنشاء منصة تمويل جماعي للأسهم الافتراضية، بهدف تعزيز مكانة دبي الريادية في مجال الابتكار المالي بوصفها الوجهة الداعمة بأفضل بيئة أعمال للشركات الناشئة والشركات سريعة النمو.

وتُعد توكو واحدة من أوائل الشركات التي حصلت على رخصة مزود خدمة الأصول الافتراضية في السوق الكامل بدبي من هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي. وتُعتبر توكو المحرك الرمزي الأكثر تطوراً في العالم، حيث تقوم بإنشاء رموز غنية بالبيانات تسهم بفوائد جزئية في أصول العالم الحقيقي.

ومن المقرر أن تؤدي الشراكة مع ((فيرتوزون)) إلى تحويل عملية تحصيل أموال الأسهم الخاصة في المراحل المبكرة باستخدام تقنية بلوك تشين لتحقيق شفافية معززة وإمكانية الوصول وإتاحة الفرص للمستثمرين والشركات التي تسعى إلى تحصيل الأموال. كما سيكون لدى المستثمرين رؤية ومعلومات وإمكانية أكبر للوصول إلى الأسهم الخاصة لمحافظ استثماراتهم، وتوقع سيولة أكبر. وتوفر توكو وفيرتوزون عبر ترميز عروض الأسهم بالمرحلة المبكرة، إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين.