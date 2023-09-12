دبي تستقطب الحصة الأكبر من الأثرياء الجدد بالإمارات

أكدت دراسة لشركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، أن دبي استقطبت العام الجاري الحصة الأكبر من الأثرياء الجدد الوافدين إلى الدولة.

وحول أسباب توجه الأثرياء إلى دبي، قال ماركوس ماسي، الشريك والمدير المفوّض في «بوسطن كونسلتينج جروب»، لـ«البيان»، إن دبي تتمتع بكثير من المزايا والعوامل التي جعلتها محط أنظار الأثرياء من جميع أنحاء العالم، في مقدمتها نجاحها الكبير في إدارة أزمة «كوفيد 19»، وفتح أبوابها مبكراً أمام الأعمال والسياحة، ما أعطاها ميزة تنافسية لا تتوافر لدى المراكز المالية الأخرى.

وأضاف أن البيئة التشريعية والقانونية التي تتمتع بها الإمارة وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ساعدتا على استقطاب الكثير من أصحاب الملاءة المالية، فضلاً عن البيئة المواتية للعائلة والاستقرار طويل الأمد، إلى جانب التشريعات الجديدة المرتبطة بالإقامة الذهبية واستقطاب المواهب والكوادر الماهرة، ومزايا التملك بنسبة 100% للأعمال والاعفاءات الضريبية.

وتوقعت الدراسة أن يصل عدد الأثرياء بالإمارات الذين يملكون أصولاً صافية بأكثر من مليون دولار إلى 225 ألف مليونير بحلول 2027، بنمو سنوي 6.9%.

كما توقعت أن تحتفظ الإمارات بالصدارة الخليجية في أعداد الأثرياء حتى 2027، مشيرة إلى أن أعداد المليونيرات في الإمارات بلغ 115 ألفاً بنهاية 2017، ليضاف إليهم 52 ألف مليونير حتى نهاية 2022 ليصل العدد إلى 167 ألف مليونير، ويتوقع أن ينضم 58 ألف مليونير خلال الفترة من 2022 إلى 2027 ليبلغ العدد الكلي 225 ألف مليونير.

225.000 مليونير في الإمارات بحلول 2027