«عزيزي» تحرز تقدماً سريعاً في بناء مشروع ريفيرا

أعلنت شركة عزيزي، إحراز تقدم بوتيرة سريعة في أعمال البناء لمشروعها ريفيرا، في مدينة محمد بن راشد. ويضم المشروع 75 مبنى متوسطة الارتفاع توفر جميعها ما يقرب من 16,000 وحدة سكنية عند اكتمالها. واكتملت المرحلة الأولى بنسبة 98%، والثانية والثالثة والرابعة بنسبة 100% و99% و27% على التوالي. وتم حتى الآن تسليم 40 مبنى، وستنجز باقي المباني بدءاً من العام الجاري 2023 وحتى الربع الأول من العام المقبل 2024. وتمت زيادة إجمالي القوى العاملة في المراحل الأولى والثالثة والرابعة إلى 2,500 شخص.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: ((يسعدنا إحراز التقدم بوتيرة متسارعة في مشروعنا الضخم ريفيرا، كما يسرنا الترحيب بمستثمرينا والمستخدمين النهائيين في هذا المجمع، وسيتسلم المالكون الباقون مفاتيحهم بحلول العام 2024)). ويلبي المشروع الطلب المتزايد على المجمعات التي تمتاز بموقع جيد ومصممة بعناية، ويمكنها ضمان عوائد كبيرة على الاستثمار في الإمارات. وسيفتح ريفيرا أبوابه في الأشهر المقبلة لبقية العائلات البالغ عددها 16,000 عائلة.