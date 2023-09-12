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«فيزا» تعلن الفائزة بالنسخة الثانية من برنامج «هي التالية»

9/12/2023 7:27:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة فيزا، بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول، فوز جينيفر سولت، مؤسسة متجر ((ثريفت فور جود))، وهو متجر خيري في دبي مخصص لإعادة بيع الملابس والإكسسوارات المستعملة، وجمع التبرعات لصالح الجمعيات الخيرية المعنية بالأطفال في جميع أنحاء العالم، بالنسخة الثانية من برنامج ((هي التالية)) في الإمارات. وذلك خلال حفل توزيع للجوائز أقيم في متحف المستقبل بدبي.

وتحصل رائدة الأعمال الفائزة في الإمارات، والتي تم اختيارها في أعقاب عملية فرز دقيقة من بين أكثر من 880 مشاركة، على منحة بقيمة 50,000 دولار إلى جانب المشاركة في برنامج تدريبي لمدة عام من مركز التجارة الدولي (وكالة مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية)، وأرصدة بقيمة 3,000 دولار من ((أمازون ويب سيرفيسز)).

وللمرة الأولى، قدم برنامج ((هي التالية)) جائزة اختيار الجمهور بقيمة 10,000 دولار، والتي نالتها ندى العوضي، مؤسسة مبادرة ((The Bookshelf)).

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