«ماج» تطلق برج «كيتورا بزنس باي»

أعلنت شركة ماج للتطوير العقاري إطلاق برج ((كيتورا بزنس باي)) المتوقع إنجازه في الربع الثالث 2027.

والمشروع الفاخر تبلغ قيمته ملياري درهم، وسيوفر ((كيتورا بزنس باي)) استوديوهات وشققاً بغرفة واحدة وغرفتين تتراوح مساحتها من 600 إلى 2200 قدم مربع. وتشمل قائمة المرافق في المشروع حمام سباحة خارجياً وصالة رياضية ومطاعم ومحلات تجارية.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: ((يأتي إطلاق ((كيتورا بزنس باي)) استجابة للطلب الكبير الذي لاحظناه على المشروعين السابقين تحت علامة ((كيتورا))، وهما كيتورا ريزيرف ومنتجع كيتورا. وسيتم الإعلان عن أسعار الوحدات وخطط الدفع بنهاية العام الجاري.