Wednesday, 13 September 2023 04:30 GMT

«ماج» تطلق برج «كيتورا بزنس باي»

9/12/2023 7:27:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة ماج للتطوير العقاري إطلاق برج ((كيتورا بزنس باي)) المتوقع إنجازه في الربع الثالث 2027.

والمشروع الفاخر تبلغ قيمته ملياري درهم، وسيوفر ((كيتورا بزنس باي)) استوديوهات وشققاً بغرفة واحدة وغرفتين تتراوح مساحتها من 600 إلى 2200 قدم مربع. وتشمل قائمة المرافق في المشروع حمام سباحة خارجياً وصالة رياضية ومطاعم ومحلات تجارية.

وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: ((يأتي إطلاق ((كيتورا بزنس باي)) استجابة للطلب الكبير الذي لاحظناه على المشروعين السابقين تحت علامة ((كيتورا))، وهما كيتورا ريزيرف ومنتجع كيتورا. وسيتم الإعلان عن أسعار الوحدات وخطط الدفع بنهاية العام الجاري.

MENAFN12092023000110011019ID1107057286

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث