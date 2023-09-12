«ماج» تطلق برج «كيتورا بزنس باي»
التاريخ
9/12/2023 7:27:46 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة ماج للتطوير العقاري إطلاق برج ((كيتورا بزنس باي)) المتوقع إنجازه في الربع الثالث 2027.
والمشروع الفاخر تبلغ قيمته ملياري درهم، وسيوفر ((كيتورا بزنس باي)) استوديوهات وشققاً بغرفة واحدة وغرفتين تتراوح مساحتها من 600 إلى 2200 قدم مربع. وتشمل قائمة المرافق في المشروع حمام سباحة خارجياً وصالة رياضية ومطاعم ومحلات تجارية.
وقال طلال موفق القداح، النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس الإدارة في ماج: ((يأتي إطلاق ((كيتورا بزنس باي)) استجابة للطلب الكبير الذي لاحظناه على المشروعين السابقين تحت علامة ((كيتورا))، وهما كيتورا ريزيرف ومنتجع كيتورا. وسيتم الإعلان عن أسعار الوحدات وخطط الدفع بنهاية العام الجاري.
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