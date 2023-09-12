«سيدات الشارقة» يدعو للتسجيل في «المطبخ السحابي» و«المنسوجات»

وجّه ((مجلس سيدات أعمال الشارقة)) دعوة لرائدات الأعمال الراغبات في تطوير مهاراتهن في قطاعي الأغذية والصناعات النسيجية للتسجيل في سلسلة ورش عمل متخصصة تعقد خلال شهري سبتمبر ونوفمبر المقبل، بهدف تمكين المشاركات من تحقيق النجاح وإدارة مشاريعهن بناءً على قواعد علمية ومهنية، وتقديم التدريب الذي يسهم في تطوير معارفهن.

وفتح المجلس باب التسجيل من خلال تطبيق ((مجلس سيدات أعمال الشارقة)) (SBWC)، على متجري أبل ستور وآندرويد، حيث يستضيف في كل ورشة واحداً من الخبراء المتخصصين أصحاب النجاحات في مجالي الأغذية والصناعات النسيجية ليقدم أساسيات تأسيس المشاريع في هذين المجالين.

وتقام ورشة ((أساسيات المطبخ السحابي)) في 21 سبتمبر، ويقدمها الخبير أكهيلش باهل. وتستهدف الورشة الثانية تعريف المشاركات بأساسيات نجاح قطاع ((المنسوجات))، وينظمها المجلس في دبي 2 نوفمبر المقبل. وقالت مريم بن الشيخ، مديرة مجلس سيدات أعمال الشارقة: نسعى في المجلس إلى فتح المجال أمام السيدات للتعرف على قطاعات اقتصادية وصناعية مختلفة ومتنوعة تعتمد على أحدث التقنيات التي تقودهن نحو آفاق واعدة، معتمدين في ذلك على مجموعة واسعة من المبادرات والأنشطة لنفتح أمام المتدربات أساليب مختلفة ومتنوعة من أشكال الاستثمار وريادة الأعمال، وتزويدهن بالمعلومات والأدوات اللازمة.