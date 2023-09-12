أفاد تقرير حديث صادر عن ((أدين))، منصة التكنولوجيا المالية العالمية المفضلة لشركات الأعمال الكبرى، أن 29% من الشركات العاملة في دولة الإمارات تمتلك أنظمة فعّالة لمكافحة الاحتيال؛ في حين أن 41% من الشركات أبلغت عن زيادة في محاولات الاحتيال خلال الـ 12 شهراً الماضية.

وتصدر ((أدين)) أكثر من ملياري رمز شبكي نشط؛ في خطوة تهدف إلى تمكين الشركات من اعتماد تقنية الترميز الشبكي التي تحول أرقام البطاقات العادية إلى رموز آمنة غير حساسة.

ويسهم النمو السريع في المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية خلال السنوات الأخيرة، بسبب جائحة كوفيد 19، في زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال في مجال الدفع. وباتت عمليات الاحتيال في مجال الدفع تشكل تحدياً حرجاً للشركات في جميع الصناعات، وتعتبر تقنية الترميز الشبكي أساسية لخلق مستقبل آمن لعمليات الدفع والسلسة عبر الإنترنت.

وتدرج الشركات مسألة الأمان ضمن أولوياتها الرئيسية – مما لا يؤثر على تجربة العملاء. ومن خلال تقنية الترميز الشبكي، شهدت الشركات زيادة متوسطة تصل إلى 3% في معدلات الموافقة، مما يعادل زيادة مليونية في الإيرادات كل شهر.

وبما أن رموز الشبكة أرخص في معالجتها من دفع ببطاقة PAN، يمكن للشركات تقليل التكاليف مع زيادة معدلات الموافقة على المعاملات والإيرادات؛ مما يمثل ميزة مهمة للشركات الرقمية أو الاشتراكات التي تقدم لعملائها ميزة ((حفظ تفاصيل البطاقة)).