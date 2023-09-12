3.9 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي بنهاية يوليو

أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.2% إلى 3.882 تريليونات درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 3.873 تريليونات درهم في نهاية يونيو 2023.

وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يوليو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 11.2% أو ما يعادل 391.4 مليار درهم مقابل نحو 3.49 تريليونات درهم في يوليو 2022.

وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي وصل إلى 1.939 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي. وزاد الائتمان الممنوح للقطاع العام (الكيانات المرتبطة بالحكومة) بنسبة 1.3%، فيما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنحو 0.1%.

وأشار تقرير المصرف المركزي إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.5% من 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.9%.

وأرجع المركزي ارتفاع ودائع المقيمين نتيجة لزيادات في ودائع القطاع الحكومي، وودائع القطاع العام، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2.7% و1.2% و0.9% على التوالي.

وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.5% مرتفعة من 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي إلى 625 مليار درهم في نهاية يوليو، نتيجة زيادات الحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدى المصرف المركزي بنسبة 60.9%.

وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد ((ن1)) - يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية ((الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك)) - سجل نحو 781.7 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي. وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد ((ن2)) - يشمل ((ن1)) + الودائع شبه النقدية الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية - بنسبة 0.2% من 1.855 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 1.859 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الزيادة بمقدار 5.8 مليارات درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع مجمل عرض النقد ((ن3)) - الذي يشمل ((ن2)) + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي - بنسبة 0.7% من 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو إلى 2.299 تريليون درهم في نهاية يوليو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد ((ن2)) والزيادة بمقدار 11.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.

الأصول الأجنبية

تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 597 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 0.92% من 592.11 مليار درهم خلال يونيو الماضي إلى 597.53 مليار درهم في نهاية يوليو 2023، بزيادة تعادل 5.42 مليارات درهم.

وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 21% أو ما يوازي 103.6 مليارات درهم مقارنة بنحو 493.85 مليار درهم في نهاية العام الماضي، بينما ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 36.6% مقابل 437.37 مليار درهم خلال يوليو 2022، بزيادة تعادل نحو 160.2 مليار درهم خلال 12 شهراً.

وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على أساس سنوي بنسبة 29.2% إلى 172.25 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقابل نحو 133.35 مليار درهم في يوليو 2022، وبزيادة على أساس شهري بنسبة 4.1% مقارنة بنحو 165.42 مليار درهم في يونيو الماضي.

وسجلت الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 371.42 مليار درهم مع نهاية يوليو الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 2.3% مقارنة بنحو 363.23 مليار درهم في يونيو الماضي، وبزيادة على أساس سنوي بنحو 47% مقابل 252.67 مليار درهم في يوليو 2022. وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 53.86 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنحو 5% مقارنة بنحو 51.35 مليار درهم في يوليو 2022. وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

الميزانية

ناهزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 654 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي لتسجل بذلك أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي، في تقرير الميزانية العمومية لشهر يوليو 2023، أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.67% لتصل إلى 653.78 مليار درهم في نهاية يوليو الماضي، مقارنة بنحو 649.42 مليار درهم في يونيو السابق عليه، بزيادة تعادل 4.36 مليارات درهم خلال شهر.

وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 32% أو ما يعادل 158.2 مليار درهم مقابل نحو 495.54 مليار درهم في يوليو 2022، بينما زادت منذ بداية العام الجاري بنحو 18.3% مقارنة بما قيمته 552.5 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 101.2 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2023. وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 275.23 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يوليو الماضي، إلى جانب الاستثمارات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 218.15 مليار درهم، و125.39 مليار درهم للودائع، و3.03 مليارات درهم للقروض والسلف، و31.98 مليار درهم للأصول الأخرى.

وتوزعت الميزانية العمومية في جانب الخصوم ورأس المال بواقع 302.37 مليار درهم للحسابات الجارية وحسابات الودائع، ونحو 196.83 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.62 مليار درهم للأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة، و13.23 مليار درهم رأس المال والاحتياطيات، و10.73 مليارات درهم خصوم أخرى.

الودائع المصرفية

ارتفعت الودائع المصرفية في الإمارات بمقدار 12 مليار درهم وبنسبة 0.5% من 2.381 تريليون درهم في يونيو الماضي إلى 2.393 تريليون درهم في يوليو المنقضي، استناداً لزيادة ودائع المقيمين داخل الدولة.

ورصدت بيانات صادرة عن المصرف المركزي ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية بمقدار 8 مليارات درهم وبنسبة 0.2% من 3.873 تريليونات درهم في يونيو إلى 3.881 تريليونات درهم في شهر يوليو الماضي. وأفادت بيانات ((المركزي)) بأن إجمالي الإئتمان المصرفي تراجع بنسبة 0.3% من 1.944 تريليون درهم إلى 1.939 تريليون درهم مع تقلص طفيف في كل من الإئتمان المحلي والأجنبي.