افتتحت شركة الحبتور للسيارات، الموزع الحصري لطرز JAC موتورز على مستوى دولة الإمارات، أحدث صالة عرض لها بشارع الشيخ زايد، وذلك بحضور خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور وسلطان الحبتور، رئيس شركة الحبتور للسيارات.

وتمتد صالة العرض الجديدة والممتدة على مساحة 1800.10 متر مربع، وقال كريم عدنان مقصود، المدير الإداري لشركة الحبتور للسيارات: يُمثل مسار الوكيل العالمي JAC موتورز شهادة رائعة على النمو والابتكار والعزيمة القوية بشكل يتماشى تماماً مع رؤيتنا، وهو ما يجعلنا نواصل التوسع دوماً على مستوى الإمارات.

يَجدُر بالذكر أن صالة العرض الجديدة تقع في موقع استراتيجي بشارع الشيخ زايد، وذلك بالقرب من منطقة القوز الصناعية والواحة مول ومترو دبي، كما تضم فريقاً من المختصين لتسهيل عملية التوصيل، فضلاً عن ميزة التوصيل المجانية لأكبر مركز صيانة في مجمع دبي للاستثمار (DIP). وخلال حفل الافتتاح، اتجهت الأنظار إلى إزاحة الستار عن طراز JAC E30X وهي السيارة الكهربائية التي تعكس من رؤية الوكيل العالمي JAC نحو مستقبل أكثر استدامة.