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دبي تتفوق على لندن ونيويورك في عائدات الإيجارات العقارية

9/12/2023 7:27:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكدت شركة ((سي بي آر إي)) للأبحاث، أن عائدات الإيجارات العقارية في دبي أعلى بكثير مما يمكن أن يحصل عليه المستثمرون في لندن أو نيويورك أو هونغ كونغ.

وذكرت الشركة في تقرير أن العائد على الشقق في دبي يبلغ 7.34%. وبالمقارنة، يبلغ متوسط العائد في لندن 4.18%، وأما في وسط لندن الرئيسي فهو أقل من ذلك بنسبة 3.6%.

وبحسب ((بلومبرغ)) التي نقلت عن التقرير، فإن ارتفاع أسعار الشقق في دبي أدى إلى توسيع نطاق انتعاش العقارات الذي حوّل المدينة إلى واحدة من أهم أسواق الإسكان في العالم.

وأضافت ((بلومبرغ)): ((ازدهار الإسكان في المدينة، الذي كان مدفوعاً إلى حد كبير حتى الآن بمنازل الأسرة الواحدة الكبيرة، يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشقق التي تشكل نحو 85% من المعروض من المساكن في دبي التي تعتبر مركز الأعمال والسياحة في الشرق الأوسط)).

وبحسب التقرير، فإن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 20% في المتوسط خلال 2023 حتى أغسطس، وهو ما يمثل أفضل أداء منذ نوفمبر 2014. وتجاوزت المكاسب الزيادات في الأسعار بنسبة 17.3% للفيلا.

ويأتي انتعاش العقارات في دبي، مدفوعاً بتدفق الوافدين الجدد من أصحاب الملايين والمصرفيين الذين ينتقلون من آسيا، والأثرياء الروس. كما أدخلت الحكومة سلسلة من التشريعات، وخففت قوانين التأشيرات، وأدخلت تأشيرات للباحثين عن عمل والعاملين لحسابهم الخاص.

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