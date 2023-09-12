«ستاندرد آند بورز» تتوقع أداءً قوياً لبنوك الدولة في 2023

توقعت مؤسسة ((ستاندرد آند بورز)) العالمية أن تحقق بنوك الإمارات أداءً قوياً في 2023، حيث ستستفيد من نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي القوي، وهو ما سيخفف من تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على نمو الائتمان. كما توقعت أن تسجل الإمارات نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6 % في 2023.

وبحسب تقرير للمؤسسة، من المتوقع ارتفاع نمو الائتمان المصرفي لدى بنوك الإمارات إلى 7 % في 2023، من 5 % في 2022. وذكر أن أداء البنوك شهد تحسناً في النصف الأول 2023 نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، ومن المتوقع أن تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في دعم ربحية البنوك. ويعتقد التقرير أن الاقتصاد غير النفطي ما زال يقدم دعماً كافياً للمساهمة في الحد من زيادة القروض التي تصنف بأنها ((غير منتجة))، بالإضافة إلى قيام البنوك بتجنيب مخصصات احتياطية خلال العامين الماضيين، مما سيساعدها على تحمّل التحديات.

ووفق التقرير، سيستمر تمويل البنوك في الاستفادة من نجاحها القوي في جمع الودائع، حيث قامت البنوك على مدى الـ 18 شهراً الماضية في جمع الودائع المحلية.