«جولدمان ساكس»: اقتصاد الإمارات يسير في اتجاه إيجابي

أكد بنك ((جولدمان ساكس)) أن اقتصاد الإمارات يسير في اتجاه إيجابي، معرباً عن توقعاته المتفائلة حيال آفاقه المستقبلية. ونقلت شبكة ((سي إن بي سي)) الأمريكية عن وليد محسن، المدير الإداري لدى ((جولدمان ساكس)) في دبي، قوله، تعليقاً على نتائج استبيان مؤشر مديري المشتريات في شركات القطاع الخاص بدبي عن أغسطس الماضي: أن كافة نتائج الاستبيان تعكس استمرارية مُضي اقتصاد الإمارات في الاتجاه الإيجابي.

وقال: تعكس النتائج حقيقة مفادها أن الاقتصاد لا يزال في مرحلة التوسع. فعلى سبيل المثال لا زالت ثقة مسؤولي شركات القطاع في آفاق أعمالهم مرتفعة. وإذا نظرنا إلى البيانات المتعلقة بالتوظيف لا تزال إيجابية.

وإذا نظرنا خارج نطاق الاستبيان إلى أداء المؤشرات الرئيسية في اقتصاد الإمارات بصفة عامة، فسنرى أن أداء المصارف جيد فيما يخص نمو الائتمان، كما سنرصد انتعاشاً في القطاع العقاري. وإذا رصدنا باقي الأنشطة الرئيسية فسنرى أنها تؤدي جميعاً على نحو جيد. لذا، فنحن لا نزال نتبنى نظرة إيجابية حيال آفاق اقتصاد الإمارات.

من جهتها، أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط ((أوبك)) أن اقتصاد الإمارات شهد توسعاً بنسبة 3.8 % في الربع الأول من العام الجاري، متوقعة استمرار هذا الاتجاه التوسعي بفضل النمو الكبير في قطاعات حيوية في اقتصاد الدولة. وذكرت أن أبرز القطاعات التي سجلت نمواً كبيراً شملت النقل والتخزين بنسبة زيادة سنوية 10.9 %، وقطاع البناء 9.2 %، وقطاع الإقامة وخدمات الطعام 7.8%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السفر والسياحة بالإمارات يلعب دوراً مهماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث تجاوزت أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي والزوار الدوليين إلى دبي مستويات ما قبل الجائحة في النصف الأول من 2023. وبحسب التقرير، من المتوقع أن يزيد عدد الزوار الدوليين إلى الإمارات بنسبة تقارب 40% خلال العام الجاري، وفقاً لتقديرات ((أكسفورد إيكونوميكس))، متجاوزة بذلك مستوى عام 2019 بنسبة 17 %.