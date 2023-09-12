أحمد بن سعيد يتابع آخر تطورات المشاريع في «دبي الجنوب»

أحمد بن سعيد يتابع آخر تطورات المشاريع في «دبي الجنوب»
التاريخ
9/12/2023 7:27:44 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
قام سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بزيارة تفقدية لدبي الجنوب، حيث اطلع سموه على آخر التطورات المتعلقة بالمشاريع من قبل خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، والمديرين التنفيذيين للشركة.
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