7 % زيادة الإقبال على مراكز التسوق خلال «مفاجآت صيف دبي»

أعلنت مجموعة مراكز التسوق في دبي، مؤخراً، عن الاختتام الناجح لحملة ((تسوق واربح سيارة)) خلال نسخة 2023 من مفاجآت صيف دبي، حيث حققت زيادة في الإقبال بنسبة 7%. وبعد عشرة أسابيع ناجحة، منحت الحملة سيارة نيسان أكس-تريل الفارهة لستة فائزين محظوظين من بين آلاف المشاركين، وهم: وحيدة جاني، وسونو في جاكوب، ونيكيتا، وجايسون رييس، وخالد الجلاف، وديبو جورج.

وجذبت مفاجآت صيف دبي 2023 انتباه المتسوقين المتحمسين لعروض التسوق، حيث ارتقت مفاجآت صيف دبي بالحملات الترويجية هذا العام من خلال العروض الحصرية والخصومات الكبرى للجميع. كما قدمت مجموعة مراكز التسوق في دبي هذا العام تجارب تسوق مميزة للمتسوقين من خلال مراكز التسوق العشرين المشاركة في الحملة الترويجية ((تسوق واربح سيارة)).

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للتسوق: ((نجحت مجموعة مراكز التسوق في دبي في تقديم تجربة تسوق صيفية رائعة خلال مفاجآت صيف دبي لعام 2023. نحن فخورون بأننا كنا جزءاً من هذا الحدث الذي يجلب الفرح والسعادة للمتسوقين. يعتبر موسم تخفيضات هذا العام شهادة على عزم دبي واستعدادها لتقديم تجارب ترفيهية وتجربة تسوق عالمية المستوى. نود أن نعبر عن امتناننا العميق لشركائنا والمتاجر المشاركة على دعمهم الدائم)).

وقالت وحيدة جاني، الفائزة بسيارة نيسان أكس-تريل: ((كانت هذه المرة الأولى التي أشارك فيها، ولا أستطيع التعبير عن مدى شعوري بالسعادة لفوزي بالسيارة. إنها حقاً تجربة رائعة، وأنا ممتنة جداً لهذه الفرصة)).

وقال جيسون رييس، وهو فائز آخر بسيارة نيسان أكس-تريل: ((أشعر بسعادة غامرة وما زلت غير مصدق أنني فزت خلال السحب! بعد مشاركتي في السحوبات من خلال التسوق في دبي آوتليت مول لمدة ثلاث سنوات متتالية، إنه لأمر مجزٍ للغاية أن إصراري قد أتى بثماره أخيراً. أنا ممتن جداً لمجموعة مراكز التسوق في دبي على هذه الفرصة. لقد ألهمني هذا الفوز للمشاركة مرة أخرى العام المقبل على أمل الفوز مرة أخرى)).

ومع اختتام مفاجآت صيف دبي 2023، تظل المجموعة ملتزمة بتعزيز تجربة التسوق للمقيمين والزوار في دبي. وتضع المجموعة أنظارها على المستقبل، ووعدت بجلب المزيد من الفرح والخصومات والمفاجآت إلى قطاع التجزئة خلال السنوات القادمة.